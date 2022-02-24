疫情｜內媒分享香港北上避疫心得　境外人士確診原來要自付治療費

香港新冠肺炎疫情嚴峻，每天錄得數以千計確診病例，以致有不少人選舉北上避疫。

現時內地各地對於入境人士都有大同小異的隔離措施，有內地媒體整理在跨境家庭生活群組上分享遇到的問題，以作參考。



「小平」的女兒因穿衣太多炎熱流汗，在上海時差點「被陽」。（視覺中國）

其中一個來自「小平」的分享提到，他與女兒飛抵上海後接受隔離，過程中竟差點「被陽」。「小平」稱，出發前因擔心女兒會冷，就給她穿上多件衣服，加上書包太重，以致在檢測體溫被發現全身流汗，「然後她就被叫到『危險區』了。那個工作人員說等送醫院。」經過一番擾攘後，「小平」讓女兒脫去外套厚衣，經過20分鐘後就檢測過關。

另一名前往深圳的「Annie」就分享稱，要申請7天居家隔離一定要注意申請條件，如果是租房的話要提前向社區網格員登記，「我遇到一位8號回來的媽媽，去年8月在龍崗租的房子，9月去香港給小孩子陪讀，沒有居住記錄。這次申請7天居家監測被拒了，就是因為沒有跟社區網格員那裡做登記。」

深圳政府確認，境外人士確診新冠肺炎後，治療費用是要自行負責。（視覺中國）

「小小蘑菇」則提到，除了他自己以外全家人均已確診，甚至連所在的隔離酒店，同幢其他樓層也有多人受感染。「小小蘑菇」稱，其家人確診後在醫院的診治需要自費，「在醫院啃著維生素C，吊著葡萄糖，已經花費了幾千元了。」對此內地媒體向深圳政務服務熱線查詢，獲回覆確認境外人士在深圳的新冠肺炎治療費用是要自行負責，但深圳居民被傳染的話，則會由政府承擔費用。