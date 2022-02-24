疫情｜港校提早暑假　雙非學童不再留港？母：曾為來港棄深圳學區

新冠病毒疫情大爆發，特首林鄭月娥2月22日公布，包括幼稚園、小學、中學、國際學校和特殊學校，將調整本學年上課安排，暑假由7、8月提早至3、4月放，充分利用校舍配合全民檢測、疫苗接種、以及隔離用途。

微信公眾號「廣深媽媽」採訪疫情下的雙非家庭，Rachel一家指出，當初為讓小孩就讀香港名校，放棄深圳的「學位房」，未來他們也不再確定是否會留港。



雙非學童受疫情影響，變數增多。（高仲明攝）

曾放棄深圳學位房 目標是香港名校

雙非母親Rachel與丈夫曾在深港兩地往返通勤長達七年，因疫情而不得不中斷這樣的生活，返回內地居住。如今，Rachel一家決定共進退，將女兒送入深圳的一間知名國際學校繼續小學生涯。女兒從小到大都在上的香港的外教課，則繼續透過網絡進行。

赴港產子的最高峰，Rachel選擇把女兒生在香港，女兒成為「雙非兒童」。一般而言，跨境讀書是雙非兒童最常見的選擇。而Rachel一家在深圳的房子樓下就是當地名牌小學，女兒如果申請內地身份證，可以憑學位房輕鬆就讀名校。

Rachel透露，女兒雖不懂粵語，但在三歲通過面試，考取九龍最知名的幼稚園，因為是私立幼稚園，一年數萬的學費自理，不能享受政府的學券資助。但他們還是為了女兒的教育，選擇把家安在香港，把深圳的學位房租了出去。

Rachel表示，深圳那套樓齡雖老，卻是實用面積100多平米，裝修精緻優雅的四房兩廳學位房，所得租金卻還不足以應付香港這套小戶型的租金。他們在香港的住處，位在一個公屋的社區，則是狹小的兩房一廳。

Rachel分享，自己和丈夫每天坐港鐵往返港深通勤，過關到口岸，再去停車場取車開回公司。她提到，自己認識了許多像他們類似的家庭，大都把孩子生在了香港，爸爸在內地工作賺錢，媽媽在菲傭協助下在香港照料孩子。他們因為境遇相同，所以也時常組織親子活動互相照顧。

Rachel透露，女兒先前透過抽籤派位，入讀一間在港口碑不錯的官立津貼小學，現在一家三口雖已返回深圳，但Rachel的目標非常明確，將來要爭取考進拔萃女書院、馬利諾修院學校等在香港的知名中學。

至於疫情結束後，會不會搬回香港，讓女兒繼續衝刺直資名校，目標港大科大？Rachel則表示，還未確定，「也許搬回香港，也許留在深圳，也許會舉家搬去上海。」

選擇留港 雙非母親：仍期待未來

去年初，和兒子從深圳搬來香港的Daisy也是一名雙非母親。她和兒子住在香港粉嶺一間村屋裡。

許多雙非家庭母親陪孩子留在香港念書，因疫情原因，家人分隔兩地時間變長。 （VCG）

Daisy回憶，自己當初來到這間由丈夫委託老鄉找的村屋時，被它的老舊破敗嚇到，但欣慰地是，中學二年級的兒子很快適應了簡陋的住處，把心思放到了學習上，學習成績提高得很快。

她提到，因為兒子的優秀成績，選擇餘地非常大，大學目標初定醫科，希望三年後能通過DSE考試，考取香港大學醫學院，或者通過港澳生聯考，考取位於深圳光明新區的中山大學醫學院。雖連日的寒潮和疫情讓人沮喪，但她相信孩子的未來還是值得期待的。

疫情之下 誰陪讀成難題？

微信公眾號「廣深媽媽」指出，親人過港陪讀的跨境學童很多，其中有些學童因為父母要工作，不得不請爺爺奶奶代勞，負責過港監護孫子孫女。

此前有雙非家庭的微信群組傳出，有一位由奶奶單獨陪同在港求學的雙非學童，因奶奶確診新冠入院隔離，這名11歲小朋友只能一個人在家，無人照料。而在香港遲遲未能與內地通關的情況下，雙非家庭在學童求學、父母就業等權衡下，選擇返深還是留港？成為難題。