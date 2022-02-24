美就領土完整要求中國敦促俄羅斯讓步　外交部：中國尚未完全統一

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）就烏克蘭局勢表示，中國應該尊重國家主權和領土完整原則，有義務敦促俄羅斯在烏克蘭問題上做出讓步。

在北京，外交部發言人華春瑩在今日（24日）舉行的例行記者會上表示，中國是唯一一個還沒有實現祖國完全統一的安理會常任理事國。「關於如何尊重國家主權和領土完整，美方恐怕沒有資格來告訴中方怎麽做。」



華春瑩指，近代以來，中國遭受過八國聯軍和外國的殖民侵略，對於喪權辱國有著特別悲慘的記憶。就在並不遙遠的20多年前，中國駐南聯盟使館被北約轟炸，北約至今還欠著中國一筆血債。

華春瑩說，在今天，中國依然面臨美國和其所謂「盟友」在涉疆、涉港、涉台的問題上肆意幹涉中國內政、破壞損害中國主權安全的現實威脅，「中國也還是唯一一個還沒有實現祖國完全統一的安理會常任理事國。」

華春瑩表示，美國建國不到250年內，只有不到20年沒有對外發動軍事行為；而軍事干預的能力有時是「民主」，有時是「人權」，有時甚至就編一個假消息。「這樣的國家對於尊重國家主權和領土完整的理解，肯定和我們不一樣。」

華春瑩最後強調，中俄關係建立在「不結盟、不對抗、不針對第三方」的基礎上，和美方以意識形態劃線拉幫結夥搞「小圈子」和集團政治、製造對抗和分裂有著根本和質的不同，對於那種非友即敵的冷戰思維和拼湊所謂的同盟和「小圈子」的做法，中方不感興趣也不會效仿。