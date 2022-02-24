福州1歲女「鉈中毒」原因不明警方介入　專家：一般人難接觸到鉈

福建福州一名網民周二（22日）求助稱，其1歲的表外甥女「鉈中毒」，急需普魯士藍救治。周四（24日），家屬稱女童已找到相應藥物並正在醫院。醫學專家表示，鉈是少見的重金屬，一般人難接觸到。警方則已立案調查。



據上述網民發布的檢測數據結果顯示，女童經過尿液和血液檢測，為尿鉈12800μg/L，血鉈1857μg/L。他希望有網友能提供購買普魯士藍的渠道，「求求大家了，我表外甥女鉈中毒，急需這個藥物」，而中批網民亦幫忙尋找。發布消息3小時後，該網民再稱已經找到藥物。對於鉈中毒的原因，他表示不清楚，已經報警處理。

據湖北武漢市四醫院重症醫學科主任許濤介紹，鉈是一種無色無味的重金屬，其化合物屬於高毒類，尿鉈濃度超過300μg/L，血鉈超過40μg/L便可確診鉈中毒，故女童的情況屬於特別大的劑量。至於普魯士藍是一種無毒色素，當中的鉀可以置換人體內的鉈，形成不溶性物質排出體外，但這比較適合確診初期，如患者情況嚴重，可利用血液灌流、血漿置換等方法。

鉈中毒即使治癒，也可能有神經功能損害、視力減退等後遺症，且鉈具有致癌性，可能會引起癌症。許濤進一步指，鉈在生活中很少見，城市中通常只有做特定研究的實驗室才會有，一般人很難接觸到。