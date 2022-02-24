烏克蘭局勢｜在烏中國公民達6千　留學生未防備：沒想到真的會打

周四（24日）凌晨，俄羅斯總統普京正式下令對烏克蘭東部頓巴斯地區展開「特別軍事行動」，烏克蘭全面進入作戰狀態。

當地中國公民情況備受關注，中國駐烏克蘭使館新聞發言人表示，在烏中國公民有約6000人，目前情緒基本穩定。

另一方面，愈來愈當地華人講述開戰後的親身經歷，其中有身在首都基輔的留學生表示，根本沒想到真的會打，所以也沒有防備，並稱不少車輛正向西部方向駛去。



周四基輔發生爆炸。（烏克蘭總統府）

據中國駐烏克蘭使館新聞發言人消息，統計顯示在烏中國公民約6000人，包括中資企業、留學生和華僑等，主要分佈在基輔、利沃夫、哈爾科夫、敖德薩和蘇梅等地。目前，中國公民情緒基本穩定，生活學習和工作雖受影響，不安情緒有所增加，但未發生恐慌潮。其又指，接下來的一個時期，將是烏近幾年局勢變化最為緊張的一個時期，使館會密切關注形勢，並第一時間發布安全提醒，同時指導中國商會、中國留學生會和華僑協會積極發揮作用等。

烏克蘭多地聲稱遭受攻擊，俄軍由東、南、北三方兵分多路進擊。在烏克蘭基輔讀博一的山西女子「兔牙妹」向《瀟湘晨報》表示，自己凌晨5時零幾分被爆炸聲嚇醒，此後再不敢入睡。她目前和其他華人居住在一起，並已經和家人聯繫過，家人也很擔心自己，一直詢問。

在華人群組內，不少人表示要收拾東西了，「兔牙妹」稱，最近感覺都是風平浪靜的，根本沒想到真的會打，所以也沒有防備，她和身邊的華人也沒有做任何回國的準備。原計劃明年回國的她表示，會看接下來的情況，如果使館撤僑就會回國，如果一兩天就結束，就會繼續留在當地。她又指，目前街頭的人不少，沒有帶武器的人員；從窗口看出去，很多人開車往西部方向走。

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另一名旅居基輔10年的中國女士則向《環球時報》表示，自己約凌晨4時被外面的喧鬧聲驚醒，才知道是俄羅斯發起了軍事行動，而自己不敢下樓，只在樓道和窗邊看到附近的烏克蘭人紛紛攜家帶口向西逃，早上7時，樓下馬路的出城方向已被堵得水洩不通，「當然也有沒跑的，並不是因為不想跑，而是跑不動，比如我的鄰居」。

目前，該女士家中的電、水、網等還一切正常，基本生活供應問題還能靠超市解決。她指，對當地華人來說，如果沒有歐盟簽證，跑也沒有用，自己預備接下來幾天閉門不出。身在烏克蘭中部波爾塔瓦州的戴先生則表示，當地到處擠兌，加油站、商超、銀行人滿為患，他什麼都沒買成，只好躲在家中。

不過，也有人表示一些烏克蘭民眾十分平靜、淡然。當地一家中資企業負責人李先生表示，早上他在窗口抽煙時突然聽到四波巨大的轟炸聲，後來基本平靜，空氣中仍看得到一些硝煙的痕跡。但他提到，早晨那波轟炸過後，其小區就已經有人在跑步、遛狗了。

另外，一度傳出俄軍已登陸烏克蘭敖德薩的消息，不過被烏克蘭軍方否認。正正身在敖德薩的烏克蘭敖德薩華商總會主席曲波表示，這些都是傳聞，他們並不在意，當地城市運行依舊，居民生活也照常，沒有顯示出任何戰爭氣氛，「有些人們在談論戰爭，但是並沒有覺得會產生太讓人恐慌的嚴重影響」。

他又認為目前局勢可能會比當年克里米亞危機更為嚴峻，但無論如何，被攻擊的都是軍事設施，而不是平民百姓、民用設施，應該不會對城市造成傷害。