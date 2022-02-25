烏克蘭局勢｜中使館籲車身貼中國國旗　在烏華人：基輔已脫銷

烏克蘭局勢持續緊張，中國駐烏克蘭大使館周四（24日）發布聲明，提醒在烏中國公民與中資企業注意安全，並指若需長途駕車，可在車身明顯處貼中國國旗。

在烏華人孫光接受央視訪問時指，中國國旗目前在基輔已經脫銷，「貼上國旗就會放行」。



在烏華人孫光接受央視訪問時指，中國國旗目前在基輔已經脫銷。（央視）

孫光首先表示，從未感到過戰爭離自己如此之近。早上5時20分左右，曾被連續4、5次的爆炸聲驚醒；此後又有一聲爆炸傳出，還見到轟炸機從頭頂飛過。而在基輔的超市內並未出現明顯搶購物資的情況，但能明顯感受到民眾的心情都非常失落、氣氛凝重。

孫光又說，自己已經在烏克蘭生活近20年、育有5名子女，因此對烏克蘭未來局勢走向感到擔憂，他希望戰爭可以早日結束，「老百姓不需要戰爭，老百姓需要的是和平。」

孫光還特別感謝，中國駐烏克蘭大使館提醒在烏公民注意安全。他又稱，在大使館的呼籲之下，基輔的中國國旗已經脫銷，「在烏的華人會團結，會照顧好自己的。」