環時指烏克蘭危機提醒台獨美國靠不住　台灣與大陸統一是唯一選項

烏克蘭局勢緊張亦帶動不少有關兩岸關係的猜測，大陸國台辦日前就批評指，民進黨當局所謂「感動深受」完全是自作多情。

官媒《環球時報》發表社評指，烏克蘭危機對民進黨當局造成強烈刺激，不過「美國在烏克蘭危機發生之後的表現，倒的確是可以給『台獨』勢力提個醒：華盛頓靠不住。」



圖為2月25日，基輔一名女子站在自已的家前方。大樓已被俄軍炮火破壞。（AP）

社評指，民進黨當局擔心美國拋棄的深刻恐懼從心底浮現，只有靠自欺欺人來加以掩飾，像走夜路吹口哨一樣給自己壯膽。受到刺激後的民進黨並沒有從烏克蘭接收到正確的信息，反而在錯誤的方向上走得更遠。「民進黨當局的詞典里大概沒有『自知之明』這個詞，它根本沒有資格在這件事上『碰瓷』。」

社評稱，美國把烏克蘭當作抗衡俄羅斯的棋子，為了拉烏克蘭，華盛頓宣稱「與烏克蘭站在一起」，多次對它做出關鍵時刻會給予保護的承諾，但現在遭殃的還是基輔。每當這種時候，民進黨當局都要格外高調地宣傳美國一定會「保護台灣」，還有分析煞有介事地宣稱「解放軍在台海作戰的難度更大」，民進黨當局和「台獨」勢力將自己的命運，完全寄託在美國的保護上，就像溺水的人連根稻草也會緊緊抓住。「不難看出，他們心裡其實並沒有底。」

烏克蘭公民成功乘搭火車抵達鄰國波蘭。（Omar Marques／Getty Images）

社評強調，裝睡的民進黨當局是喚不醒的，美國的承諾是靠不住的，台灣不過是華盛頓對華博弈的一枚棋子，美國大兵又怎麼可能為「棋子」賣命？這些再清楚不過的事實，遲早有一天會給民進黨當頭一棒。

社評最後指，中國大陸給「台獨」勢力劃出的紅線就在那裡，他們每往前走一步，就會心驚一次，擔心一覺醒來解放軍戰機已經在頭頂盤旋。大陸從來沒有放棄和平統一的善意，但如果「台獨」勢力誤判這份善意，通過抱美國大腿、加強台灣的軍事武裝來獲得安全感，那就做好準備迎接萬劫不復的下場。「台灣的未來只有一個選項，那就是與大陸實現統一。」