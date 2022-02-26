北京醫生揭露腫瘤治療黑幕　時隔近一年遭醫院開除：違反職業道德

去年在網絡發文質疑腫瘤治療存在「超綱治療」的北京大學第三醫院腫瘤內科主治醫師張煜，他近日在微博上發文指已被醫院開除，理由是違反職業道德及影響醫院聲譽。

院方回應內地傳媒查詢證實有關消息，稱已與張煜解除聘用合同。



據張煜公開的通知書，北京大學第三醫院指責張煜從去年4月至今的行為對醫院聲譽造成不良影響，並且經多次提醒仍不停止不當行，故自2022年2月25日起解除聘用關係。

張煜被醫院開除，理由是違反職業道德及影響醫院聲譽。（微博）

在去年4月，張煜在網上發文，指目前腫瘤治療中出現的大量不良醫療行為和一些肆無忌憚的醫生，「其實在絕大多數情況下，腫瘤的治療是不應該會人財兩空的，而應該治療效果比目前更好並且花費更少。那麼為甚麼仍然有這麼多人財兩空的悲劇發生？實事求是的說，很多是由負責治療腫瘤的醫生造成的」。

張煜稱，胡亂更改標準治療方案可謂腫瘤治療中危害最大的一種行為，「很多抗腫瘤藥物本身非常好，卻被一些醫生甚至三甲醫院醫生濫用。出現這種情況的根本原因是兩方面：一是專業知識不足，一是經濟利益所致」。

被張煜點名批評的醫生，事後已遭罰款、停牌。（微博）

張煜更點名上海交通大學醫學院附屬新華醫院普外科副主任醫師陸巍，批評對方在收治一名晚期胃癌AFP陽性的患者時蓄意誘騙，「結果就是這位患者的生存期明顯縮短，花費比常規治療高了10倍以上，積蓄全無並欠下十多萬債務」。陸巍最終被罰款、停牌，該醫院亦因被揭發未取得醫療機構執業許可證擅自執業，被罰沒款合計165萬元人民幣。