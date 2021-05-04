山東煤礦工人因傷截肢　輟學4年重返校園終成法律學教授

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-04 16:15

近日，網上流傳一篇中科院博士論文《致謝》文章，內容為作者回顧了自己如何走出小山村，與命運抗爭的故事，引起不少網民關注及轉發。 無獨有偶，上海華東政法大學法學教授宋遠升亦有着相似經歷，他靠着自己的奮鬥、毅力，從一名挖煤工人成為了一名法學教授。宋遠升日前接受《紫牛新聞》採訪時，就講述了自己由挖煤到重返校園的經歷，「唯有堅持，才能保持向上的希望」。

1974年，宋遠升於吉林出生，直至6歲時才與家人搬回位於山東臨沂的老家。宋遠升憶述，當時老家沒有糧食可吃，母親就從鄰居手上取了一些別人不要的已發芽的番薯，洗淨曬乾磨粉，烙成番薯乾煎餅食用，「那個味道，苦不堪言，一輩子都忘不掉」。由於物質條件差，他只能穿大人的舊鞋，喜歡讀書的他只能向鄰居和同學借書。

宋遠升輟學4年後重返校園。（紫牛新聞）

初二結束後，因家中未能支付學費，14歲的宋遠升被迫輟學，並先後在礦場及採石場打工賺錢。然而，工作的地方充滿危險，採石場需要搬走的石頭又重又鋒利，宋遠升經常被石頭割傷；他在礦場上井時，因誤將右手放在吊車急速上升的鐵纜中，3隻手指頓時血肉模糊，惟當時醫生只將兩隻手指草草包紮，並將受傷最嚴重的中指截除。

打工賺錢的生活持續了4年之久，直至宋遠升某次親眼目睹工友被一塊巨大的石頭砸死，他才決定要重回學校，開始新生活，「這件事情給我的衝擊太大了，除了震驚，我感到有一種莫大的悲傷從心底蔓延開來」。

宋遠升表示，雖然自己年少時就外出打工，但一直將兩本初三物理和化學的舊教材帶在身上，並在空閒時翻閱。離開工地後，宋遠升拿着打工4年儲下的600元（人民幣，下同）存款，再一次回到鄉鎮的初中，並參加4個月後的中考。為了盡快熟讀考試內容，他每晚都在課室用煤油燈通宵達旦讀書，幸最終如願考入了縣里唯一的重點高中。

宋遠升在3年後的高考中取得縣文科狀元，並順利入讀西北政法學院（現西北政法大學）。他表示，因為從前打工時受傷的經歷，想學習法律知識來保護自己，遂選擇修讀法學專業。2003年，他考取華東政法大學研究生，3年後到復旦大學攻讀法學博士，至2010年博士畢業後，成功入職華東政法大學，正式成為法學講師。

如今人到中年，宋遠升的步伐總算慢下來，開始回憶過去的生活。他感嘆，缺少家人的呵護，沒有像同齡人那種無憂無慮的少年歲月是一種遺憾。他曾經埋怨過自己的遭遇，但回頭後才發現，「即便在黑暗的時刻，好像只要咬牙堅持下去，生活都會讓我看到一種向上的希望」。

宋遠升憑自己的努力考上大學。（紫牛新聞）