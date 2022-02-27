建議取消公務員35歲以下才能報考限制　人大代表：消除年齡歧視

日前，全國人大代表蔣勝男建議逐步放寬公務員錄用的「35歲門檻」，讓35歲以上的民眾也能報考公務員，蔣勝男指出，取消35歲門檻限制，將對全社會起示範性作用，成為社會組織、個體行為的參照準繩，「有利於解決就業市場年齡岐視，對於全民生育婚戀養老和社會心態都有著巨大影響」。



內地報考公務員有「35歲門檻」，這個門檻也掀起許多內地企業仿效，不錄用35歲以上的再就業人群。去（2021）年全國兩會期間，蔣勝男就曾建議「放寬公務員報考年齡限制」，她當時指出，有社會閱歷的從業者在公務員的基層工作中甚至更有優勢，當時也登上微博熱搜，掀起討論。

蔣勝男提到，公務員的招考限制其實是10幾年前出台的，過去大家的學歷沒這麼高，畢業就業時間也比較早，「現在讀博士讀碩士的人增多，整個畢業的時間延遲了」。

2021年內地公務員報考人數首度突破200萬。（中新網）

她指出，35歲的人剛好卡在父母已經退休，自己也結婚，可能也了一個孩子或兩個孩子，「正好是最需要用錢的時候，這時候失業對整個社會人心動蕩傷害很大」。蔣勝男提到，取消公務員年齡限制後，未來可以進一步要求各企業各部門不可以年齡進行設限。

對此，內地網民多表態贊成，更希望可以以此帶動內地企業取消年齡限制。亦有不少網民指出，官方在推延遲退休年齡的同時，公務員報考條件確實也該適度放寬。

日前，國務院公布《「十四五」國家老齡事業發展和養老服務體系規劃的通知》當中提到，要實施漸進式延緩法定退休年齡，鼓勵老年人繼續發揮作用。為有勞動意願的老年人提供職業介紹、職業技能培訓和創新創業指導服務。

事實上，中國官方機構早在2008年就曾提及「等待條件成熟時延長退休年齡」，不過直到近兩年統計數據顯示中國人口老齡化日益嚴重，延遲退休正式進入中國政府工作報告。2月22日江蘇省人社廳官方網站公布新的企業職工養老保險實施辦法，首次給出延遲退休的方案。外界輿論也關注，2022年中國全國兩會是否會就「延遲退休」給出中央方案。