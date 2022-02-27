基輔華人遭民兵開槍追趕：子彈在頭上飛　急舉手投降表明不是俄人

俄烏局勢緊張，首都基輔市中心槍砲聲不絕於耳。內媒《極目新聞》26日報道指，一名住在基輔的華人表示，當日他與幾名同伴去超市購物時，兩個持突擊步槍的烏克蘭人在後面邊開槍邊追他們，子彈就在他們頭上飛。



一名住在基輔的華人表示，他與幾名同伴去超市購物時，兩個持突擊步槍的烏克蘭人在後面邊開槍邊追他們，子彈就在他們頭上飛。（影片截圖）

報道指，這名華人林先生及他的同伴住在基輔西北部，當日不得已才去超市採購。事發時兩個持突擊步槍的烏克蘭人在後面邊開槍邊追他們，他們舉手投降並表明他們不是俄羅斯人，對方才作罷。當時同行的另一個中國人和他們在路上失散了，還有幾個同行女孩都嚇哭了。

林先生還指，他和同伴遇到槍擊時，子彈就在他們頭上飛。他估計開槍的兩名烏克蘭人應該是當地的民兵。至於失散的同伴則在被搜身後放行回家，他呼籲在烏克蘭的華人務必待在家裡，不要輕易出門。

▼俄烏戰況持續▼



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據早前報道，2月26日凌晨，中國駐烏克蘭大使館在官方微信公號發布《關於提醒中國公民注意社會治安風險的通知》，再次提醒在烏中國公民注意安全，尤其提醒不要隨意亮明身份及展示具有識別性的標識。

通知又指，根據當地警察局發布的通告，警方要求當地市民舉報街頭可疑人員（包括身上有紅色元素的標記），所以要求所有平民不要穿着制服或戰術服裝（比如迷彩服）外出。請大家密切關注當地社會治安，外出首先要評估判斷安全風險。局勢混亂失控時外出活動安全難以保障。