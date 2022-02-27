尼克遜訪華50週年　接待人員回憶：對待尼克遜被要求「不冷不熱」

1952年的2月21日到28日，時任美國總統的尼克遜（Richard Nixon）訪華。這次歷史性訪問推動中美關係邁向正常化，尼克遜訪華期間與國務院總理周恩來簽署的《上海公報》是中美之間的第一個聯合公報，確認一個中國原則。



而在尼克森訪華期間接待他的人員回憶那段往事，透露由於中美尚未正式建交，上海市外事辦公室當時對接待小組進行了兩次培訓，要求他們遵守「不卑不亢、不冷不熱、友好接待」的原則。也有接待人員透露，當時尼克遜心情很好，更親自為周恩來脫大衣。



1972年2月21日，尼克遜的專機飛抵上海虹橋機場，短暫停留並受到中方迎接，之後飛往北京。2月27日，在結束北京和杭州之行後，尼克遜又在上海進行了一天的訪問。2月28日，《上海公報》正式發表。

根據《央視新聞》報道，中國駐美大使秦剛日前出席尼克遜基金會在美國加州約巴林達市尼克遜圖書館舉行的「尼克遜總統訪華50周年紀念活動」，他提到，當時兩國領導人洞悉國際風雲變幻，超越意識形態分歧和社會制度差異，以國家利益為重，以人民福祉為先，結束了20多年的對立和敵意，打開了兩國關係的大門。

秦剛也重申，中美三個聯合公報是雙方必須共同遵守的規則，一個中國原則是中美關係不可撼動的政治基礎，也是不可逾越的紅線。



尼克遜訪華 接待員：尼克遜心情大好，還幫周總理脫了大衣

內媒《澎湃新聞》採訪當時接待尼克遜的人員。原復旦大學常務副校長、上海醫學院院長桂永浩當時12歲，在尼克遜訪華期間是中福會少年宮外賓接待小組的成員，參與接待尼克遜夫人帕特等美方人員。在此之前他和同學們做足準備工作，蒐集大量有關美國的知識。

桂永浩回憶道，當時少年宮有許多興趣小組，比如樂器、舞蹈、航模等。尼克遜夫人一行來訪走到合唱隊活動室時，合唱隊表演美國民謠《草堆裡的火雞》，他當時看到尼克遜夫人眼圈都紅了。

「這是出乎她意料的。那時候兩國之間的正式交往還沒有正式啟動，（這方面）準備剛剛開始，小朋友們唱了一首美國民謠，所以她聽了這個很激動。我認為任何一個細節的安排都會在無形之中打動對方心靈，有時（這些）效果是無法估量的。」桂永浩說。

1972年2月27日，尼克遜抵達上海後首先與周恩來總理一起參觀了上海工業展覽會。原上海外辦主任助理夏永芳也親歷尼克遜訪華的準備和接待工作，她指出，當時尼克遜與周恩來一起參觀上海工業展覽會，尼克遜看展覽很仔細，聽講解也很有興趣，「他心情大好，表現也很活躍，還幫助周總理脫了大衣。」

當時31歲的夏永芳參與的簡報文字工作，她透露，當時他們需要將各方面的情況和問題給中央匯報請示，基本是「一天一報」，後來經常是「一事一報」，有時每天要寫三四份簡報。

夏永芳回憶，當時許多外國媒體都隨團來到中國。據美國《紐約時報》1972年1月20日的一篇報導，當時有30名記者隨行訪問，其中一多半都來自電視台和廣播電台。據桂永浩回憶，美國三大電視台CBS（哥倫比亞廣播公司）、ABC（美國廣播公司）和NBC（美國全國廣播公司）都在少年宮的廣場上架設了天線，

夏永芳提到，美國媒體「採訪比較瘋狂」「事業心很強」，基本上是抓住什麼人就要採訪，「而且問的問題非常短、尖銳，也需要非常具體的答覆」。

入住錦江飯店 飯店人員回憶：尼克遜喝空運的水

在上海，尼克遜一行人住在錦江飯店。現年85歲的原錦江飯店工作人員何招法回憶，當時飯店的樓面全部開放，美國政府代表團住中樓中條（現貴賓樓），記者住北樓，其他隨員住中樓東、西條。

當時接待尼克遜的原錦江飯店工作人員何招法已經85歲。（澎湃新聞）

而尼克遜夫婦當時住在16樓的套房，何招法當時負責尼克遜夫婦的客房、餐飲等服務，還為在17樓餐廳用餐的時任美國總統國家安全事務助理基辛格（Henry Kissinger）、國務卿羅傑斯（William P. Rogers）等50多人服務。

讓何招法印象最深的是，尼克遜的飲用水和餐點都是空運來的。除了美方自帶的飲食，錦江飯店還為尼克遜夫婦供應了第一天的午餐和第二天的早餐，均安排在16樓的總統套房餐廳。美方自備的廚師和服務人員準備西餐，放置在餐桌的北面，飯店為其準備中式點心和菜餚，放置在餐桌的南面，由尼克遜夫婦自選。

過去媒體曾報道，2月27日的參觀結束後，尼克遜在錦江飯店點了三道菜——鮮菇蠶豆、炒明蝦球和沙律拌雞，而且全部吃完，並多次稱讚。何招法則向媒體透露，當時錦江飯店準備的點心還包括小籠包和芝麻鍋炸。

中美隔絕22年 接待尼克遜要不卑不亢

由於當時中美已經相互隔絕22年，且尚未正式建交，接待美方人員的分寸要如何拿捏成為一個重點。何招法表示，上海市外事辦公室當時對接待小組進行兩次培訓，要求他們遵守「不卑不亢、不冷不熱、友好接待」的原則。其中「不卑不亢」和「友好接待」是在其他接待工作中也經常提到的一貫要求，但「不冷不熱」是對尼克遜接待工作的特殊要求。

何招法提到，過去接待其他很多國家元首時，服務人員都是夾道歡迎，還要拿鮮花，非常熱鬧，而尼克遜這次訪華沒有這種場面，但是也要體現服務人員的友好，所以他們都是面帶微笑、行注目禮。

據了解，當時中方服務人員並不能進入尼克遜的套房，套房外一直有美方保全人員執勤，定時換崗。何招法回憶，一開始這些保人員板著面孔，錦江飯店的服務人員後來為他們送上茶和咖啡，跨越語言隔閡「咖啡他們（英語）也講咖啡，茶我們就說tea」。何招法回憶，後來這些保全人員的態度也放鬆，面帶笑容，有時還主動和服務員點點頭打打招呼。