全國人大代表：各地徹底排查來歷不明婦孺　加重拐賣犯罪量刑尺度

「江蘇徐州八孩母親」一案涉及人口拐賣，引發輿論熱議。全國兩會召開在即，全國人大代表、寶貝回家尋子網創始人張寶艷，建議各地應徹底排查轄區內來歷不明的婦女兒童，排查後將信息公開，幫助她們尋找親人。



《中國新聞網》報道，隨着警方打拐力度不斷加大和互聯網的震懾監督，新發拐賣兒童案件正逐年減少，且不少案件都能破案。張寶艷表示，現時寶貝回家尋子網處理的基本都是一些陳年積案，「沒有新發案件需要我們協助了」。

對此，她建議，各地應徹底排查轄區內來歷不明的婦女兒童，特別是對私自收留的精神疾病患者及聾啞女性，排查後將信息公開，幫助她們尋找親人。

她表示，近年浮出水面的拐賣案，往往涉及跨省犯罪，統一行動會促進信息共享和各地協調工作，「要進行全國性的摸排，形成長效工作機制」。

張寶艷認為，拐賣婦女兒童的行為實際上是綁架行動，建議加重拐賣犯罪的量刑尺度。（影片截圖）

近年來，「買賣同罪」成為公眾熱議的話題。張寶艷認為，受害人被侵害長期發生在買主家，所以對買主量刑不應低於拐賣罪，甚至應該更重。

她指出，拐賣婦女兒童的行為實際上是綁架行動，同時還有虐待、非法拘禁、強姦等多種犯罪行為伴生，建議加重對拐賣婦女兒童犯罪的量刑尺度，對拐賣犯罪分子（包括買主）終身追責，「希望未來被拐、走失的婦女兒童能夠愈找愈少」。

2007年，張寶艷創辦寶貝回家尋子網。最新數據顯示，寶貝回家尋子網建立以來，已經註冊了38萬名志願者，幫助8567個家庭實現團圓，找回走私和被拐兒童4312個。

中國公安部數據顯示，去年開展的「團圓」行動，共偵破拐賣兒童積案350餘宗，抓獲拐賣兒童犯罪嫌疑人890名，累計找回歷年失蹤被拐兒童10932名，其中失蹤被拐人員與親人分離時間最長達74年。