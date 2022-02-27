烏克蘭局勢｜傳俄軍炸毀烏克蘭水庫大壩　中國衛星確認：不實謠言

俄羅斯和烏克蘭戰事持續，各方釋出的戰事消息不一，網絡成為另一個戰場。官媒《環球時報》指出，有網絡消息稱，為阻礙進入烏克蘭哈爾科夫地區俄軍前進步伐，烏克蘭軍方炸毀位於哈爾科夫市東部的佩切尼吉水庫大壩，有一說又指是俄軍炸毀水庫大壩，但據中國衛星影像判斷，該水庫仍完好如初。



日前，網絡傳出烏克蘭有水庫大壩遭炸毀，有網民指是烏克蘭軍方所為，亦有網民指出是俄軍所做。官媒《環球時報》則指出，26日從@天儀研究院 獲得「海絲一號」SAR衛星於拍攝的的照片顯示，位於烏克蘭哈爾科夫以東50公里處佩切尼吉的北頓涅茨克河上的水庫大壩依舊完好，水庫下游也未見受水災區域。

《環球時報》指出，經衛星影像判斷，佩切尼吉水庫大壩在俄烏衝突中被炸毀為不實消息。據介紹「海絲一號」衛星為中國首顆對標國際先進指標的、基於有源相控陣天線的米級解析度、C波段商業SAR遙感衛星。該衛星填補了中國商業SAR遙感衛星的空白。

該澄清消息迅速登上微博熱搜第一。內地網民紛紛表示，現在關於俄烏的情報混亂，「還是得靠自己的衛星查證」「輿論戰還是得靠科學技術查核」「衛星拍攝的影像才能確認消息。」

烏克蘭戰事爆發，在內地也引起網民熱議。然而，微博管理員周五（25日）表示，站方發現極個別網友發布「俄烏戰爭持久化，烏克蘭美女來中國」等具有惡俗調侃、宣揚對立意味的不恰當、不友善言論，站方對此堅決予以處置。

此外，微博也表示，據《微博社區公約》等相關規定，對排查到的惡意調侃、宣揚對立等542條內容進行處理，對74個賬號，視程度採取扣除信用歷史分至禁言30天的處置。