今年又一韓妝品牌敗走中國　曾憑《來自星星的你》女主同款引搶購

繼悅詩風吟（innisfree）、伊蒂之屋（Etude House）等韓妝品牌大幅關閉實體門店甚至退出中國市場，最近又一韓妝品牌HERA赫妍對外宣布已陸續關閉中國實體專櫃，並計劃於今年3月中旬關閉微信商城。



據《都市快報》報道，2015年，由全智賢主演的《來自星星的你》裏，女主角千頌伊對著梳妝台上妝時，用的就是HERA的氣墊粉底。彼時，對中國的消費者來說，氣墊粉底還是個新鮮事物，一時間朋友圈裏的韓國代購都在賣「千頌伊同款」。而之後又一部全智賢和李敏鎬主演的《藍色大海的傳說》，將HERA的一支「人魚色」唇膏送上了熱銷榜。

據資料顯示，HERA赫妍是韓國化妝品巨頭愛茉莉太平洋旗下的高端美妝品牌，成立於1995年，品類涵蓋全線護膚品和彩妝系列。2016年7月，隨韓風流行正式進入中國市場，首間實體專櫃開在北京SKP百貨公司。不過近幾年，HERA赫妍的實體店營收一直處於下滑狀態。去年財報顯示，赫妍的實體門店營收下滑29.4%。

Innisfree今年1月已關停130間中國門市。圖為韓國的Innisfree門市。（資料圖片）

杭州之前也有多間HERA專櫃，分別在杭州大廈、湖濱銀泰in77和銀泰百貨武林總店。其中杭州大廈和湖濱銀泰in77早在一兩年前就已經調整撤櫃，另一間銀泰百貨武林店的HERA就在去年年底也已撤櫃。這次HERA的撤退，還包括微信商城將運營至2月28日。通過微信小程式進入品牌官方旗艦店則會收到「溫馨提示」：「赫妍微信商城將於3月1日開始停止銷售」，並提醒3月1至7日開放積分兌換，3月25日停止客服諮詢。

事實上，今年1月，進入中國十年的化妝品品牌悅詩風吟（Innisfree）被曝出將「大幅度縮減門店」，2019年至今悅詩風吟已經對旗下超過130間門店做出了關停調整。而跟悅詩風吟同集團的伊蒂之屋在2020年已徹底關停了在中國市場的所有實體門店。

據了解，悅詩風吟的定位是20至26歲的學生和年輕女性可以使用的平價護膚彩妝。在中國從2014年起以每年新開100間門店的速度進入二三線城市，巔峰時期在中國擁有超過800間門店。不過，從2019年已經開始虧損，當年關閉約40間門店，2020年再關閉了至少90間店。

Etude House早在去年就關閉中國所有實體店面。圖為Etude House一間在香港的門市。（資料圖片）

愛茉莉太平洋旗下彩妝品牌伊蒂之屋（Etude House），在2021年3月就已經徹底關閉了中國市場所有的實體店面，轉為網上經營，而早期，伊蒂之屋巔峰時期也曾在北京、上海、廣州、武漢等25個一二線城市開設了58間品牌直營店。

據報道，不止韓國彩妝，近年來，許多外資化妝品企業在中國受挫。中國最大的日本藥妝店CocokaraFine，店內產品覆蓋日本眾多一線品牌，且不乏高端產品，在2021年12月傳將關店並退出中國市場；日本的花王集團旗下彩妝品牌KATE，也被傳將直接撤出中國市場。

此外，世界日化巨頭歐萊雅、資生堂、聯合利華、雅詩蘭黛旗下的品牌都傳出撤店退市潮，另外，LVMH集團的彩妝品牌Benefit早在2021年4月就被傳在中國多座城市已撤櫃，以後販售也將以絲芙蘭和品牌天貓官方網上店為主。