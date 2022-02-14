北京冬奧｜韓國運動員抱怨食物不好吃　官方：盡量滿足不同口味

北京冬奧會正如火如荼進行中，有韓國運動員抱怨冬奧村食物不好吃，但這說法讓日本記者驚訝，並報道稱日本選手覺得冬奧村的食物好吃。隨後，官方也對此作出回應。



有韓國運動員抱怨冬奧村食物不好吃，但這說法讓日本記者驚訝，並報道稱日本選手覺得冬奧村的食物好吃。（Getty Images）

2月12日，北京冬奧組委奧運村部部長沈千帆在例行新聞發布會上表示，冬奧村菜單按照國際奧委會要求，為運動員提供基本營養元素，並在此基礎上對各國不同口味儘量予以滿足。

他表示，運動員菜單的制定是一個相當複雜的過程。「原來我們在從事奧運村的工作之前，對這項工作的複雜性認識也不是特別到位，事實上這和我們普通人的餐飲習慣不太一樣。」

沈千帆介紹，一般來說，運動員更關注餐飲中的營養成分、能量、過敏原等訊息，要求十分嚴格，「我們開玩笑說是『拿着計算機在吃飯』，頂級運動員可能都要犧牲一些對美食的追求。」

他強調，當前大家對冬奧村的特色美食比如餃子、烤鴨等關注較多，但實際上這只佔冬奧村餐飲中非常小的一部分，運動員大量消耗的是更為普遍的蛋白質比如肉、蛋和蔬菜等。「我們用真心和周到的服務滿足各自不同的需求，但不管是從空間的角度和我們能提供品類的角度，肯定是有限的。」沈千帆說，冬奧村按照國際奧委會要求，在保證運動員基本營養元素的基礎上對各國不同口味盡量予以滿足。

此前，日本朝日新聞時事周刊《AERA》一篇題為「日媒：『只有韓國運動員批評北京冬奧會（選手村）食物不好吃』」的文章稱，「看到韓國代表團對2022年北京冬奧會選手村飲食不滿的報道後，我感到非常驚訝。日本選手的反應是好吃。其他國家也沒有出現不滿的聲音。」而這段話來自在冬奧會現場報道的日媒記者。

《AERA》還介紹了日本運動員對冬奧村飲食的評價稱，「對食物沒有不滿。菜品種類繁多，飯菜也好吃。為了控制體重，我們小心不要吃太多。」《AERA》稱，除了日本以外，其他國家運動員也基本上沒有對奧運村的飲食表示不滿。《AERA》還說，雖然每個人的口味不一樣，「但在北京冬奧村烹飪的廚師們（看到韓國方面的反應）心情會很複雜」。