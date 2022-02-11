被聽見是中國人後　中國留學生韓國住家樓下被圍毆受傷

中韓運動員在北京冬奧會賽場上的爭議延燒至民間，在當地時間2月9日晚上，一名中國留學生在韓國釜山遭2名韓國人圍毆受傷。

中國外交部相關部門事後通報，指駐釜山總領事館已聯繫當事人，並協調警方立案調查。



據內地網民「孫世曼」透露，當時該名中國留學生在住家樓下抽煙，因為聽見他是中國人，結果突然就被2名韓國人毆打。在圍毆過程中，該名中國留學生頭部被往牆上撞，還有語言上的威脅恐嚇。

內地網民說明中國留學生被圍毆的事發經過。（微博）

「孫世曼」稱對事件感到非常無語，「就因為冬奧會，然後韓國人就可以莫名其妙的毆打在韓國的留學生？」他又稱，報警處理後，韓國警員卻不作為，希望大事化小小事化了，只認為事件性質為「一般摩擦」，僅讓施暴者賠錢了事，「我們根本就沒還手，我們也不需要你經濟賠償。那以後是不是你們韓國人打完我們，賠錢就可以了？而且真的是摩擦，你們跑什麼？」

中國外交部領事保護中心官方微博在周四（10日）晚上就事件作出通報，指對此高度關注，駐釜山總領館已聯繫當事人了解情況並提供積極協助，協調當地警方立案調查，並將持續跟進。

據了解，在北京冬奧會期間，中韓因為韓服以及短道速滑賽事裁判判罰問題等風波不斷。前者是在開幕式上，中國以56個民族的代表身穿民族服飾協助傳遞中國國旗，其中一名女性代表身穿韓服。後者則是韓國體育代表團和部分媒體，質疑短道速滑比賽存在不公正判罰，以致有2名韓國選手失落獎牌。