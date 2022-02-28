疫情｜千張負壓病床冠絕全球　深圳醫院書記：疫情有挑戰但守得住

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，26日內地新增本土確診病例112宗，新增本土無症狀感染者22宗。此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），廣東有46宗，其中深圳市佔26宗。



日前，深圳當地廣播電台專訪深圳市第三人民醫院黨委書記劉磊，他提到，2年以來，深圳防控體系的建設和醫療水平提升，應急院區1008張負壓病床數在全球居冠，提高了深圳的救治能力，劉磊強調，新一波疫情有挑戰但「守得住」，



近日，深圳出現多地都出現Omicron疫情，號稱中國「第一加班樓」的深圳南山科興科學園疑現陽性關聯人員，引發萬人逃離，不少人帶電腦主機湧上街頭，「大撤離」話題一度登上微博熱搜榜，深圳疫情防控出現挑戰。

2月25日，深圳先鋒898廣播電台就此輪疫情中的醫療救治工作、病毒傳播特性等問題，專訪了深圳市第三人民醫院黨委書記劉磊，他提到，根據收治確診病人的情況來看，Omicron特點是傳染性強，毒性較之前的毒株大幅下降。

「我們醫院收治的病人，大部分都是輕型、普通型，現在還沒有一例重症和危重症，更談不上死亡，這個特點對臨床救治工作來說，我們有信心。」劉磊指出，疫苗還是有保護作用的，目前更重要的是防控體系的堅守。

他提到，過去兩年來，因為深圳防控體系的建設和醫療水平的提升，所以讓深圳市民有很強的安全感。「比如我們應急院區1,008張負壓病房，在全球是最多的，明顯提高了深圳的救治能力。」劉磊強調，政府已經花了很大的力氣，尤其基層人員做了大量的工作。「請大家放心，我們守得住。」

此外，劉磊也提到，扎實做好疫情防控工作離不開廣大市民群眾的配合。他提醒，Omicron病毒來勢兇猛，「它的傳染性很強，但我的判斷是不會引起深圳大面積爆發」。

劉磊表示，目前深圳的防控工作要建立在兩個基礎之上：第一、政府強有力的支持，保持嚴密的防控措施；第二、市民的積極配合。他強調，市民能好好配合防疫政策，就是對社會防疫工作最大的貢獻。