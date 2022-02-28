疫情｜深圳福田建臨時休息驛站　12小時完工可容納過千名抗疫義工

網傳深圳福田區下沙村要建設臨時方艙醫院、臨時隔離區，更有網民上載圖片，顯示有多個由貨櫃搭建的房屋。

《南方都市報》報道，由貨櫃搭建的房屋，實際是供千名抗疫義工居住的「志願者之家」。從接到上級指令至完工，僅用時12小時，福田區建築工務署就在上沙社區建設好能容納超過1000名抗疫義工的組合屋。



報道指，連日來上千名義工集結承擔沙頭街道上沙社區約863幢居民樓，在承擔高節奏工作任務的同時，急需有一個可供休整的臨時休息驛站。為此，區防疫指揮部上周四（24日）向福田區建築工務署下達為義工修建休息驛站的緊急任務。

福田區建築工務署接到任務後，在市內外蒐集和調運應急貨源，第一時間確定選址規劃和物流調運方案；跟蹤採購物流線路，聯繫眾多貨櫃供應商，從供貨速度、安裝水平、產品質量等多方面綜合考量挑選優質材料。

當晚6時，第一批組建貨櫃屋的物資運抵上沙社區，工人立即施工。由於場地狹小不利裝卸，且有大量外地車輛進深、臨時用電接駁等多個難點，施工人員需要科學安排工作流程，包括在室外卸物資、吊板房，室內鋪床位、架設備等等。

從接到命令至完工，在短短12小時內，福田區建築工務署將130個貨櫃及配套用電組裝到位，每間房設有4張碌架床，供逾1040名義工休息使用，並將嶄新的被褥、枕頭鋪好，實現「拎包入住」。同時，「志願者之家」按比例設置淋浴房，24小時熱水供應，為義工提供最舒適的休息環境。