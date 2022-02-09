河南政法委原書記甘榮坤涉受賄　成虎年被訴第一「虎」

據中國最高檢官網2月9日消息，河南省委原常委、政法委書記甘榮坤涉嫌受賄案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由江蘇省常州市人民檢察院審查起訴。近日，常州市人民檢察院已向常州市中級人民法院提起公訴。

值得注意的是，甘榮坤是虎年首名被訴落馬高官。



檢察機關起訴指控，甘榮坤利用擔任海關總署財務科技司副司長、財務裝備司司長、基建辦公室主任，北京海關黨組書記、關長，湖北省政府黨組成員、副省長，黑龍江省委常委、政法委書記，河南省委常委、政法委書記等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

在去年12月，中央紀委國家監委對甘榮坤嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。當時通報稱，甘榮坤喪失理想信念，對黨不忠誠、不老實，參加迷信活動；無視中央八項規定精神，大肆收受禮品禮金，多次接受可能影響公正執行公務的旅遊活動安排和宴請；在組織函詢時不如實說明問題；公權私用、以案謀錢，違規干預插手司法活動；追求低級趣味，長期沉迷賭博；肆無忌憚大搞權錢交易，利用職務便利在工程承攬、企業經營、案件處理等方面為他人謀利，並非法收受鉅額財物。

據公開履歷，甘榮坤1962年5月生，1983年畢業後進入國家地震局工作6年，1989年調任海關總署，其間一直在財務司工作，2000年12月升任司長。任職7年後，2007年任北京海關關長、黨組書記。

2013年8月，甘榮坤調任湖北副省長，晉升副省級，3年後調任黑龍江省委常委、政法委書記，2019年9月調任河南省委常委、政法委書記，至去年6月被查。