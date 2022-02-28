烏克蘭局勢｜住所30米外被丟炮彈　中國商人被爆炸氣浪掀倒在地

烏克蘭當地正面臨炮火攻擊，民眾安全受到嚴重威脅。一位在烏克蘭哈爾科夫經商20餘年的中國商人許桂東，講述了自己住所附近被炸的經歷。



據中國官媒央視報道，2月27日晚，在烏克蘭中國商人許桂東講述了住所附近被炸的經歷。他表示，26日早上至27日凌晨，哈爾科夫市中心的爆炸聲不斷響起。由於事件發生得太快，他本人來不及撤離，只能躲在家中。在衝突中，一顆炮彈落在他們家周圍不到30米的位置，爆炸的氣浪將他掀倒在地，所幸他沒有受傷。

許桂東在哈爾科夫華人華僑住宅受爆炸衝擊。（央視）

他說，目前可以證實俄羅斯已經有軍隊進入到哈爾科夫與烏克蘭軍隊進行巷戰，但由於局勢混亂，形勢複雜多變，很多消息沒法證實；目前哈爾科夫市中心水電及天然氣供應正常，街上已經沒有車輛，行人也很少，部分地區已經停電；24日早上爆炸聲剛開始響起時，當地大部分華人已經儲備了物資。

中國官媒《環球時報》2月26日報道，隨着烏俄戰事不斷升級，烏克蘭社會極端行為增加，在烏華人安全風險更是升高，目前已出現烏克蘭民眾對當地華人不友好的聲音和舉動。

報道稱，滯留在烏克蘭基輔的中國留學生李同學表示，有基輔當地民眾向中國留學生反映，烏克蘭多家媒體在新聞報道中散布「中國支持俄羅斯入侵烏克蘭」的不實消息，自己也在社交群中看到了許多烏克蘭媒體類似的新聞報道，造成當地出現了對華人不太友善的聲音。

2月26日凌晨，中國駐烏克蘭大使館在官方微信公號發布《關於提醒中國公民注意社會治安風險的通知》，再次提醒在烏中國公民注意安全，尤其提醒不要隨意亮明身份及展示具有識別性的標識。

此外，根據烏國家警察局發布的通告，警方要求當地市民舉報街頭可疑人員（包括身上有紅色元素的標記），所以要求所有平民不要穿着制服或戰術服裝（比如迷彩服）外出。請大家密切關注當地社會治安，外出首先要評估判斷安全風險。局勢混亂失控時外出活動安全難以保障。