中國五學者聯名譴責俄羅斯入侵烏克蘭遭刪文封號

中國五名學者聯名在網路上發文譴責俄羅斯入侵烏克蘭，立即遭到大批左派網友圍剿舉報，質疑美國入侵多國，為何不見他們發聲。這篇反俄倡議書存活不到兩小時就遭刪除，發文的微信公眾號已被封禁。

2月26日下午18時許，微信公眾號「江門直言」發布《俄羅斯對烏克蘭的入侵與我們的態度》一文。聯署的五名倡議人分別是南京大學教授孫江、北京大學教授王立新、香港大學教授徐國琦、清華大學教授仲偉民、復旦大學教授陳雁。

文章批評俄羅斯身為一個聯合國常任理事國、擁有核武器的大國，竟然對弱小的兄弟之邦大打出手，國際社會為之震驚。作為曾經飽受戰爭蹂躪的國家，家破人亡、餓殍千里、割地賠款……「這些苦難和恥辱鑄就了我們的歷史意識，我們對烏克蘭人民的痛苦感同身受。」

文章強調，連日來，和平、反戰的聲音跨越國界，震撼人心。「我們密切關注事態的發展，思考過去，心繫未來。在眾聲喧譁中，我們感到有必要發出我們的聲音。」

五名學者表示，強烈反對俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，堅決支持烏克蘭人民保家衛國的行動，強烈呼籲俄羅斯政府和普京（Vladimir Putin）總統停止戰爭，用談判解決糾紛。

文章最後強調，「和平始於人心的渴望。我們，反對不義戰爭。」

據台灣中央社報道，文章發表後，有網友在該文下留言：「反戰我贊同。不過有點好奇，這幾位教授在伊拉克、敍利亞和阿富汗戰爭中對另一個擁有核武器的五常大國有沒有類似的態度？」

這篇反俄倡議書隨即在微博、微信遭到大批左派網友圍剿，點名痛批五名學者「違背國家立場」、「教育界恥辱」、「五鼠鬧中華」。多名網友並表示已向有關當局舉報。

「江門直言」原本是孫江的微信公眾號，該公眾號在發布倡議書後不到兩小時已清空所有文章，隨即隱去了孫江的名字，目前「江門直言」已經被封禁。

另據香港《星島日報》報道，對於中國內地輿論分歧，香港城市大學法律學院教授王江雨撰文分析，對立的外在表現無非是反對還是支持這場戰爭，其背後十分可能是反美還是親美，反俄還是親俄。

王江雨指出，很多人支持戰爭的原因，是出自於對美國的憎惡而已，但俄羅斯發動戰爭在道義上站不住腳，已經違反《聯合國憲章》。然而，反戰的同時也不能忘記，美國及其盟國在其主導的戰爭中也是殺人如麻，屠殺平民無數。