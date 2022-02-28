中共52名副國家級官員述職　習近平：以實際行動迎二十大

2022年中國全國兩會（人大和政協）召開前夕，一年一度的數十名中共高層要員向中共總書記習近平述職引發矚目。

根據中國官方通訊社新華社2月28日報道，中共中央政治局委員、書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員以及最高法院、最高檢察院黨組書記「向黨中央和習近平總書記書面述職」。



報道稱，這是根據「黨中央有關規定」每年必做的。習近平對於此次述職報告提出重要要求，強調今年是進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新徵程的重要一年，中共將召開二十大。要全面貫徹十九大和十九屆歷次全會精神，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，對「國之大者」領悟到位，始終在思想上政治上行動上同中共中央保持高度一致。

他並要求，繼續發揚歷史主動精神，敢於鬥爭、善於鬥爭，乘勢而上、砥礪前行，時刻以黨和人民事業為重，走好全面建設社會主義現代化國家新的趕考之路，以實際行動迎接二十大。

根據公開資料顯示，除2020年疫情期間中國兩會推遲官方未公開披露述職訊息外，其他四次均由新華社披露。據悉，早在2003年，中共十六屆三中全會就建立了政治局述職報告制度，但當時的述職是指政治局作為一個整體，向中委報告工作，是履行職責、接受監督和獲得批准與授權的行為，被視為「以胡錦濤為總書記的中共中央為進一步發揚黨內民主、增強黨的活力的最新努力」。

但近年的述職活動，則完全不同。首先，再次將「黨中央」與「總書記」並列，述職對象是「黨中央和習近平總書記」，但只說「習近平認真審閲了述職報告並提出重要要求」，並無提「黨中央」對述職的反應。

按照中國官媒報道，與各大黨組以組織機構名義匯報工作不同，近年的書面述職，是政治局委員、書記處書記，全國人大、國務院、全國政協黨組成員和最高法、最高檢兩黨組的書記，分別以個人身份作書面述職。

這囊括了除習近平外的24名政治局委員，5名國務委員，全國人大9名中共籍副委員長和秘書長，全國政協11名中共籍副主席（包括港澳辦主任夏寶龍），以及非政治局委員的書記處書記尤權、最高法黨組書記周強、最高檢黨組書記張軍，合共52人。

儘管「書面述職」的內容秘而不宣，但從新華社發表的通稿可以看出，這些中國最高要員，都要「對過去一年思想和工作情況進行全面梳理總結，以嚴肅誠懇的態度和高度負責的精神撰寫述職報告。述職報告總結經驗體會，分析問題不足，圍繞大局提出下一步努力方向。」自中共十九大提出後，這是中央政治局委員等第五次在中國兩會前向習近平書面述職。