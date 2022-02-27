習近平：不能將人權當成干涉別國內政的政治工具

據新華社2月26日報道，中共中央政治局2月25日下午就中國人權發展道路進行第三十七次集體學習，中共總書記習近平在主持學習時表示，尊重和保障人權是中國共產黨人的不懈追求，要堅定不移走中國人權發展道路，更加重視尊重和保障人權。

他又表示，評價一個國家是否有人權，不能以別的國家標準來衡量，更不能搞雙重標準，甚至把人權當作干涉別國內政的政治工具。



習近平稱，中共十八大以來，堅持把尊重和保障人權作為治國理政的一項重要工作，推動中國人權事業取得歷史性成就。實現了第一個百年奮鬥目標，全面建成小康社會，歷史性地解決了絕對貧困問題，為中國人權事業發展打下了更為堅實的物質基礎。

他提到，「我們堅持人民至上、生命至上，有力應對新冠肺炎疫情，最大限度保護了人民生命安全和身體健康。」習近平並強調，中國是世界上唯一持續制定和實施四期國家人權行動計劃的主要大國，「我們積極參與全球人權治理，為世界人權事業發展作出了中國貢獻、提供了中國方案。」

習近平說，人權是歷史的、具體的、現實的，不能脱離不同國家的社會政治條件和歷史文化傳統空談人權。評價一個國家是否有人權，「不能以別的國家標準來衡量，更不能搞雙重標準，甚至把人權當作干涉別國內政的政治工具」。要把握戰略主動，着力講好中國人權故事，運用形象化、具體化的表達方式，增強當代中國人權觀的吸引力、感染力、影響力。

2月25日下午就中國人權發展道路進行第三十七次集體學習。習近平在主持學習時強調，尊重和保障人權是中國共產黨人的不懈追求。。（資料圖片/AP）

習近平提到，在推進中國人權事業發展的實踐中，把馬克思主義人權觀同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，總結共產黨團結帶領人民尊重和保障人權的成功經驗，借鑑人類優秀文明成果，走出了一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路。

一是堅持中國共產黨領導。中國共產黨領導和我國社會主義制度；二是堅持尊重人民主體地位；三是堅持從中國實際出發；四是堅持以生存權、發展權為首要的基本人權。五是堅持依法保障人權；六是堅持積極參與全球人權治理。

習近平指，中國弘揚全人類共同價值，踐行真正多邊主義，積極參與包括人權在內的全球治理體系改革和建設，推動構建人類命運共同體。「以上六條，既是中國人權發展的主要特徵，又是我們在推進我國人權事業實踐中取得的寶貴經驗，要結合新的實踐不斷堅持好、發展好。」

他續指，要加強人權法治保障，深化法治領域改革，健全人權法治保障機制，實現尊重和保障人權在立法、執法、司法、守法全鏈條、全過程、全方位覆蓋，讓人民群眾在每一項法律制度、每一個執法決定、每一宗司法案件中都感受到公平正義。

他提到，要系統研究謀劃和解決法治領域人民群眾反映強烈的突出問題，依法公正對待人民群眾的訴求，堅決杜絕因司法不公而造成傷害人民群眾感情、損害人民群眾權益的事情發生。「對一切侵犯群眾合法權利的行為，對一切在侵犯群眾權益問題上漠然置之、不聞不問的現象，都必須依紀依法嚴肅查處、堅決追責。」

習近平表示，要積極推動全球人權治理，弘揚全人類共同價值觀，堅持平等互信、包容互鑑、合作共贏、共同發展的理念，推動全球人權治理朝着更加公平公正合理包容的方向發展。要積極參與聯合國人權事務，廣泛同各國特別是發展中國家開展國際人權交流合作，發揮建設性作用。