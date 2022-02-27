長征運載火箭第408次飛行　中國再一次成功發射陸地探測衛星

2月27日7時44分，中國在酒泉衛星發射中心採用長征四號丙遙三十運載火箭，成功發射陸地探測一號01組B星（L波段差分干涉合成孔徑雷達衛星B星）。這是長征系列運載火箭第408次發射。



據《人民日報》報道，陸地探測一號01組衛星是《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃（2015-2025年）》中首個立項的科研衛星工程，由A、B星組成。A星已於1月26日在酒泉衛星發射中心成功實施發射，目前正按計劃開展在軌測試，衛星相關功能性能正常。B星入軌後，將單獨開展在軌測試，再與A星進行編隊測試。

陸地探測一號01組A、B雙星技術狀態基本相同，均配置L波段合成孔徑雷達（SAR）載荷，可實現重軌干涉形變測量、雙星編隊干涉測高及單星成像等功能，完成地表形變測量、數字高程模型獲取等主要觀測任務，具有全天候、全天時、多模式、多極化等特點，支持和服務國土資源、地震、防災減災、基礎地理訊息獲取、林業等應用需求，可形成重大災害快速反應能力。

與A星相同，陸地探測一號01組B星重約3.2噸，SAR天線總面積超過33平方米，是目前中國在軌口徑最大的SAR衛星之一。衛星運行於607公里高度的准太陽同步軌道，搭載先進的L波段多極化多通道SAR載荷，具有全天時、全天候、多模式對地觀測能力。

A、B兩顆衛星均採用長壽命、高可靠、平均光電轉換效率大於30%的三結砷化鎵太陽電池片，並首次採用國產化鍺襯底。目前A星在軌數據表明，該太陽電池片不僅電性能不亞於進口太陽電池片，而且力學性能表現更為優異，可以滿足在軌長壽命的使命要求。

《澎湃新聞》指出，陸地探測一號01組衛星的發射成功，實現中國L波段干涉SAR衛星「從無到有」的發展，將實現中國差分干涉SAR數據的自主可控。對比國際同類衛星，陸地探測一號01組衛星在編隊系統設計、SAR系統靈敏度、嚴格回歸軌道控制等方面均有顯著提高，有望實現國產差分干涉SAR數據從「沒得用」到「用得好」的跨越，每年節省上億元數據費用，緩解行業應用對國外SAR數據的依賴，為「一帶一路」倡議與可持續發展目標實現提供強有力的支撐。

據了解，此次的發射任務由中國國家航天局負責該衛星工程組織管理、重大事項組織協調和發射許可審批，自然資源部為主用户單位，航天科技集團上海航天技術研究院負責衛星系統和運載火箭系統抓總研製，此次發射是長征系列運載火箭第408次發射，是長征四號系列運載火箭第87次發射，也是八院抓總研製的長征系列運載火箭第153次發射。