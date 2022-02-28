烏克蘭局勢｜中國學生撕春聯避危險　親友被撤僑假消息誤導催回國

俄烏戰事仍在持續，內地網絡傳出部分中國人已撤僑回國的消息，對此，兩名在基輔留學生向內地傳媒表示，撤僑是假消息，他們有身在中國的親友被假消息誤導，紛紛追問其「當地現在這麼危險，為甚麼不回國？」。

他們表示，目前處在宵禁時間中，不能出門，已做了撤僑登記，尚在等待大使館的通知。



極目新聞報道，2月27日凌晨6時許，在烏克蘭基輔柴可夫斯基音樂學院留學的岳家明表示，近日他接到了中國駐烏克蘭大使館發布的基輔宵禁提醒，宵禁時間從2月26日下午5時至2月28日上午8時，「所有在宵禁期間外出者，均被視為敵方破壞分子。請全體在烏同胞務必遵守宵禁規定，不要外出。」

岳家明說，他未居住在學校宿舍，而是單獨在外租房，宵禁之後他一直待在家，儲備了足夠的食物和水。27日凌晨2時許，在他居住地大約2公里的地方有炮擊，他被爆炸聲吵醒。自俄烏沖突以來，他所居住大樓的居民大部分都已經離開家，部分去了西方國家，有部分去防空洞躲避，他居住在一樓，雖然時常能聽見槍炮聲，但目前較為安全。

同在基輔的留學生王軍（化名）表示，他的情況同岳家明相似，他已經做好撤僑登記，收拾好證件和行李，等待大使館通知。

在烏克蘭的中國留學生戰爭下自己煮食。（極目新聞）

烏克蘭留學生撕下「民泰國安」春聯

近日烏克蘭局勢升級，微博、抖音等平台出現了一些網民以戰爭為由的惡俗評論。在烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）的留學生李金泓（化名）表示，「因為害怕被針對，或者極端人士做出什麼不好的事情，我們把貼在門口的春聯撕了下來，平時也盡量少開燈。」

當地也跟基輔一樣實施了宵禁，他們當地的朋友同學和宿舍管理員對他們都很友好，撕掉春聯這些舉動也是防患於未然，減少風險。撕下的春聯中一條橫批寫著「民泰國安」。

在烏克蘭的中國留學生戰爭下自己煮食。（極目新聞）

王軍說，他和岳家明一樣自己租屋居住，因為最近網絡上出現不理性的言論，他非常擔心當地人會對華人做出極端的舉動，目前有一位華人朋友和他一起居住，抱團取暖。

「我在網上和一些烏克蘭朋友交流了一下，他們態度還好，但現在不敢去防空洞這些人流密集的地方。」王軍說，因為現在宵禁他也沒辦法出門，沒有接觸當地人，對外面的情況瞭解不多，不敢單獨出門。岳家明則說，「因為宵禁我也沒有出門，所以目前一些極端言論沒有影響到我。」

王軍此前拍攝的影片顯示，一處居民樓外側被戰事波及，斷壁殘垣，窗戶、露台、冷氣外機碎片隨處可見，還有一位老人在被毀壞的露台往屋外清理雜物。（極目新聞）

王軍此前拍攝的影片顯示，一處居民樓外側被戰事波及，斷壁殘垣，窗戶、露台、冷氣外機碎片隨處可見，還有一位老人在被毀壞的露台往屋外清理雜物。

李金泓介紹，他所在的宿舍樓大約有30人左右，除了華人留學生外，還有其他國家的留學生，他們以小組為單位，互相照顧。最近兩天他們都是靠麵包、餅乾度日，以減少飲用水的消耗，26日，有一段時間炮火停息，他和幾個留學生一起抽空做了頓飯，緩解一下焦慮的情緒，改善一下生活。

「炮火停歇的時間並不長，在未能通過和談後，我們學校附近就又響起了炮擊，甚至有一次炮擊距離非常近。」李金泓說。

王軍說，宵禁解除後他打算和朋友一起外出采購一些餅乾、麵包之類的，以防止停水停電後不能做飯，近日他住所附近都沒有發生交火，但誰也不想長期這樣提心吊膽地生活，「希望戰事早日結束。」