中國發表美國人權報告歷數「六大罪狀」　疫情48萬人死居世界之冠

2月28日，中國國新辦發布《2021年美國侵犯人權報告》，全文約15000字。

報告除序言外，共包括六個部分，分別為：操弄新冠肺炎（COVID-19）疫情防控付出慘痛代價；固守暴力思維威脅生命安全；玩弄虛假民主踐踏政治權利；放縱種族歧視加劇社會不公；背離人道主義製造移民危機；濫用武力制裁侵犯他國人權。



報告指，2021年，劣跡斑斑的美國人權狀況進一步惡化。政治操弄導致新冠肺炎死亡病例激增，美國新冠肺炎確診病例達3451萬宗，死亡病例達48萬宗，兩項數據均居世界各國之首。

報告續指，美國槍擊事件致死人數再創新高，全年共發生693宗大規模槍擊事件，比2020年增長10.1%。虛假民主踐踏民眾政治權利，美國有49個州提出超過420項限制選民投票的法案，民眾對政府的信任度接近1958年以來的歷史低點。針對少數族裔特別是亞裔的歧視攻擊愈演愈烈。紐約市針對亞裔的仇恨犯罪比2020年猛增361%。暴力執法讓移民難民的處境更加艱難。與此同時，美國單邊主義行徑在全球製造了新的人道災難。

報告又指，2021年，美國「人權衛士」人物設定徹底崩塌，打着「維護人權」幌子的「領導人民主峰會」淪為鬧劇；眾多國家在聯合國人權理事會第四十八屆會議上譴責美國是「世界人權事業最大的破壞者」，並敦促美國解決自身嚴重人權問題。