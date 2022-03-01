猥褻人體模特並稱「我以為妳想」　西南大學雕塑系講師被拘及解聘

重慶市西南大學美術學院雕塑系講師何某，日前涉嫌猥褻人體模特白柏紫（化名），遭到警方行政拘留。校方周二（1日）在官方微博宣佈，經研究，決定對何某做出解聘處理，並報請有關部門撤銷其教師資格。



事緣上月26日，白柏紫發帖文舉報稱，自己在給學生做模特期間認識何某，新學期開學前夕獲邀請成為對方的人體模特，她出於信任便答應了。拍攝一共進行三次，前兩次拍攝順利，然而到當日最後一次拍攝時，何在拍攝間斷休息中開始對她動手動腳，並實施了猥褻行為。

據聊天記錄顯示，當何某被指控猥褻時，他回答稱「我以為你（妳）想」，還表示自己並沒有強制對方。最後，他還表示「互幫互助也挺不錯」、「在能力範圍內的、朋友一樣的幫忙」。事後，她固定了證據，並報警。最終，何某主動到派出所承認錯誤，被警方處以4日拘留。

官網資料顯示，何某是西南大學美術學院雕塑系講師，2005年畢業於俄羅斯列賓美術學院雕塑專業，獲碩士學位，是中國雕塑家學會會員，重慶雕塑家學會理事。

周二，西南大學官方微博發布的消息稱，校方對事件高度重視，第一時間成立工作組，啟動調查核實和處置程序，同時停止何某的教學科研等工作。經認真調查核實，校方決定對何某做出解聘處理，並報請有關部門撤銷其教師資格。校方又稱，學校對師德師風失範問題堅持「零容忍」態度，對於師德違規問題堅決嚴格依法依規處理，並將進一步嚴格製度規定，強化日常教育督導，持續加強師德師風建設。