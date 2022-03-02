教育雙減｜國家中小學智慧教育平台今上線　教學資源全部免費使用

3月1日起，教育部「國家中小學網絡雲平台」改版升級為「國家中小學智慧教育平台」並投入試運行，將於本月底正式上線運行。

教育部基礎教育司司長呂玉剛，在新聞發布會上介紹了平台升級改版後的特點。



按照中央的部署要求，「教育雙減」要抓好三個「提高」，即進一步提高作業的設計水平、課後服務水平和課堂教學水平。本次平台升級改版，重點聚焦上述三個提高，凸顯服務「雙減」工作的需要，進一步加強了優質教育資源的建設與匯聚。

呂玉剛介紹，為提高作業設計水平，平台在「教師研修」板塊專門開設作業設計專欄，提供分學科的作業設計指南，還提供國家基礎教育教學成果一等獎獲得者關於作業設計的專題輔導報告。

「國家中小學智慧教育平台」投入試運行。

在課程教學資源當中，提供精品的課後練習作業，特別是早期錄製的人教版教材課程都精心設計了課後練習作業，有助於各地各校進一步提高作業的設計水平。未來，平台將進一步匯總各地的優質作業，以供教師學習借鑒使用。

呂玉剛表示，平台專門將課後服務作為6個板塊之一，獨立設置，廣泛匯聚遴選了各方面優質課後服務資源。目前，平台已經上線1166條課後服務資源，還鏈接了國家博物館、數字科技館、「數字敦煌」和北京大學、清華大學等部分高校的線上博物館，進一步豐富學校的課後服務資源。

為提高課堂教學水平，平台提供豐富的課程教學資源。改版前，平台只提供國家統編教材和人教版的教材，改版後新增加7個出版社的116冊教材的課程教學資源，全面覆蓋目前使用有關教材版本的地方和學校。

平台專門將課後服務作為6個板塊之一，所有資源都可免費使用。

呂玉剛稱，平台下一步將上線其餘教材版本的課程教學資源，將所有國家審定教材的課程教育資源全部上線，促進廣大教師學習借鑒優質教學案例、優化教學設計、豐富教學內容、不斷提高課堂教學質量，也促進農村地區共享優質教學資源，支撐開齊開足開好國家規定課程。

同時，平台在教師研修板塊聚焦新課程、新教材和教學方法、方式創新，還提供了教師通識研修、學科研修的優質資源。另外，在教改實驗經驗的板塊專門設立了「雙減」工作欄目，推薦一批地方和學校落實「雙減」工作的典型經驗，助各地各校相互學習借鑒。