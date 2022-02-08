教育雙減｜教育部今年續推進雙減工作　防止出現野蠻生長

內地自去年7月起實施「教育雙減」政策。今日（2月8日），教育部發布2022年工作要點，指出將繼續深入推進「雙減」，著力鞏固學科類培訓機構壓減成果。



教育部發布的2022年工作要點，合共涉及6大類35個要點。其中，在提及「教育雙減」的部分，教育部指出，要繼續把「雙減」工作擺在突出位置、重中之重，鞏固成果、健全機制、掃除盲點、提升水平、維護穩定、強化督導。著力鞏固學科類培訓機構壓減成果，在法定節假日、休息日、寒暑假指導各地開展常態巡查、堅決關停。

教育部指，要加大對隱形變異培訓查處力度，開展專項治理。規范培訓收費行為，加強培訓預收費監管。推動校外教育培訓監管立法，加強執法力量，提升執法能力，抓好執法巡查。針對一些監管盲點，開展系統調研，指導各地規範管理。指導各地對非學科類培訓機構，區分體育、文化藝術、科技等類別，抓緊明確主管部門，體現公益屬性，實現常態化監管，防止出現新的野蠻生長。指導各地落實高中階段學科類培訓嚴格參照義務教育階段執行的政策要求。

教育部又指，要建立全國校外教育培訓專家委員會。組建校外培訓社會監督員隊伍，拓寬社會監督渠道，形成全社會參與監管並廣泛支持校外培訓治理的良好氛圍。進一步提高學校作業設計水平、課後服務水平和課堂教學水平，健全課後服務經費保障機制，拓寬課後服務資源渠道，開展課後服務精品課程資源推介。利用「雙減」工作監測平台，持續跟踪監測相關指標數據。

除此之外，教育部2022年工作要點還包括，落實教育優先發展戰略地位、繼續推進義務教育優質均衡發展、要加快發展學前教育、普通高中教育和特殊教育、促進高校畢業生更加充分更高質量就業等。