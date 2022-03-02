疫情｜深圳口岸增21跨境貨車司機陽性　內地逾150個案為香港輸入

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（1日）內地新增本土確診病例71宗，其中深圳有25宗；另新增本土無症狀感染者48宗。

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在2月27日又檢測21名跨境貨車司機核酸檢測陽性。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），據不完全統計，其中廣東有112宗，北京有3宗，上海有42宗。



內地新增本土確診病例方面，廣東32宗，其中深圳市25宗、東莞市6宗、珠海市1宗；內蒙古16宗，均在呼和浩特市；吉林4宗，均在延邊朝鮮族自治州；黑龍江4宗，其中哈爾濱市2宗、牡丹江市2宗；山東4宗，均在青島市；四川3宗，均在成都市；遼寧2宗，均在葫蘆島市；廣西2宗，均在防城港市；天津1宗，在濱海新區；山西1宗，在晉中市；上海1宗，在普陀區；雲南1宗，在德宏傣族景頗族自治州；含2宗由無症狀感染者轉為確診病例（均在四川）。

本土無症狀感染者方面，廣東13宗，均在東莞市；黑龍江12宗，其中哈爾濱市6宗、牡丹江市4宗、黑河市2宗；雲南9宗，其中德宏傣族景頗族自治州4宗、臨滄市3宗、紅河哈尼族彝族自治州2宗；廣西8宗，均在防城港市；吉林4宗，均在延邊朝鮮族自治州；上海1宗，在嘉定區；四川1宗，在綿陽市。

深圳口岸辦昨日公布，深圳口岸在2月27日又檢測21名跨境貨車司機核酸檢測陽性。新增的核酸檢測陽性的跨境司機當中，分別從沙頭角、深圳灣、皇崗口岸出入境。

據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港，涉及深圳、珠海、惠州、東莞、中山、江門、佛山、汕尾等，一共有112宗，其中深圳佔58宗。

北京方面，昨日新增3宗境外輸入確診病例來自香港。上海方面，昨日有42宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。