東莞醫護「偷拍」值勤警察老公照爆紅　網民讚：最美防疫夫妻檔

近日，在廣東東莞核酸檢測點現場醫務人員林麗雲的一張「偷拍夫妻照」突然爆紅。2月27日林麗雲在值勤的時候，意外發現擔任警察的老公也被派到同個地點值勤。她怕打擾老公，偷偷拍了一張夫妻合影，被網民盛讚是「最美防疫夫妻檔」，也感謝他們站在抗疫最前線。



廣東疫情持續，2月28日，內地新增本土確診病例75宗，其中廣東31宗，東莞市佔7宗，新一波疫情，廣東省也動用更多醫護、警察投入抗疫。廣東公安微信公眾號日前發布一則甜蜜的故事。

擔任企石醫院醫護人員的林麗雲意外與擔任警察的老公派到同個核酸檢測點，為了怕打擾老公工作，偷偷拍了一張夫妻照，上傳網絡意外爆紅。林麗雲透露，自己一早起床，先送了兩個孩子到娘家後，就趕赴核酸檢測點工作。

林麗雲表示，自己上午忙完後，正打算中午休息一下卻意外看到老公的身影。她透露，因為老公投身抗疫前線，二人已好幾天沒見面，但林麗雲仍一眼就認出老公劉惠謙。「雖然只是一個背影，但肯定錯不了。」

林麗雲分享，自己有想過要去過去擁抱老公，但後來他仍在值勤，就忍住了。「這也算是偶遇吧，雖然我知道他肯定也在抗疫一線忙碌，但確實沒有想到同在一個檢測點，所以當時還是挺激動的。」

據了解，劉惠謙是企石公安分局指揮中心科技中隊的副中隊長，他參警至今已有21個年頭，因為苦活累活劉惠謙都搶著幹、被同事們都親切地稱作「謙叔」。當天他一早就到現場安排檢查現場設施、安排人員崗位，提醒現場排隊民眾保持社交距離、戴上口罩。





劉惠謙表示，自己當時真不知道老婆就在身後，更不知道她拍了照片。不過對於這張照片他也只有傻笑，沒有多做回應。網民紛紛稱讚兩人是「最美抗疫夫妻」，感謝他們投身抗疫工作。