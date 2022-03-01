疫情｜提中國式病毒共存論　中疾控專家曾光：在合適時機提出

新冠肺炎疫情已持續2年多時間，國家衛健委高級別專家組成員、中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光2月28日發文說，中國在不久的將來，定會在合適的時間點，展示中國式與病毒共存的路線圖。



曾光在微博發文稱，「動態清零」是中國在特定時期內的防疫對策，不會永久不變。在對發病、死亡容易容忍的情況下與病毒共存，是人類的長遠目標。但他也強調，當前西方國家迫不及待實施與病毒共存，對中國而言風險很大，不宜隨之起舞。

曾光說，中國在「動態清零」下，自然感染率比西方國家低千百倍，中國人民的防疫屏障完全靠的是疫苗接種。自然感染率低，這在過去是赫赫戰果，可現在卻是軟肋，何況疫苗接種尚有漏洞，如老年人和慢性病患者的疫苗接種率還不夠高、接種疫苗後抗體會在數月後減退、國際公認的序貫免疫接種在中國剛剛起步。

曾光認為，中國人民的防疫屏障完全靠的是疫苗接種。圖為2022年1月8日，北京地鐵四惠站一有關接種疫苗的公益海報。（視覺中國）

他續稱，西方國家率先邁出了與病毒共存的實踐探索步伐，風險很大，勇氣可嘉，但中國應以冷靜和虛心的態度去觀察、借鑑西方國家的經驗和教訓，完全沒有必要在全球疫情的高峰期打開國門，也不宜於冬天末春初呼吸道傳染病傳播的季節放寬防控措施。

曾光認為，目前中國的「動態清零」政策不會永遠保持不變，在不久的將來，定會在合適的時間點，展示中國式與病毒共存的路線圖。他設想，發揚舉國體制防控優勢，習各家所長，探索靈活而可控式開放，將會是中國的共存特色。

此前，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏去年曾發聲稱，中國應考慮與病毒共存，但他的發言受到中國網民批評，被一些輿論批為「投降主義」，可也有另一些網民則喊出「保衛張文宏」的口號。