「東北虎」王大偉被查　遼寧省公安廳連續三任廳長落馬

中國官方延續打「虎」態勢。3月1日，中共中央紀委國家監委網站通報稱：「遼寧省副省長、省公安廳廳長王大偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。」



據《澎湃新聞》報道，中共反腐持續，在此前的兩個月內，已有10名中管官員先後落馬，他們分別是：西藏自治區政府副主席張永澤，中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長王濱，廣西自治區政府副主席劉宏武，四川省人大常委會副主任王銘暉，中國儲備糧管理集團有限公司原黨組成員、副總經理徐寶義，黑龍江省人大常委會副主任宋希斌，河北省人大常委會原副主任謝計來，中國聯合網絡通信集團有限公司原黨組副書記、總經理李國華，湖北省副省長曹廣晶以及福建省廈門市人大常委會原主任陳家東。

此番通報被查的王大偉則是一名長期在東北公安系統任職的「東北虎」。公開資料顯示，王大偉曾在多個部門工作，先後擔任過國家林業投資公司林業森工項目部綜合處官員，國務院經貿辦主任科員，國家經貿委辦公廳副處級秘書、正處級秘書，中國聯通公司計劃市場部副部長，中國發展研究基金會副秘書長（正局級）等職。

2003年6月，王大偉調赴黑龍江工作，由中國發展研究基金會副秘書長轉任省會哈爾濱市的副市長。4年後，他於2007年1月出任哈爾濱市委常委、政法委書記。

2009年7月，王大偉進入公安系統，出任黑龍江省公安廳黨委副書記、副廳長（正廳級）。2013年3月，他轉赴鄰省遼寧擔任省公安廳黨委書記、督察長（兼），次月任省政府黨組成員、省長助理、省公安廳黨委書記、廳長、督察長（兼）。

在擔任遼寧省政府黨組成員4年後，王大偉於2017年2月獲任副省長，並繼續擔任省政府黨組成員、省公安廳黨委書記、廳長、督察長（兼）。2018年1月，他不再兼任省公安廳督察長職務。

遼寧省政府官網顯示，現任遼寧省副省長、省政府黨組成員、省公安廳黨委書記、廳長的王大偉負責公安、司法、打擊走私、信訪等方面工作，分管省公安廳、司法廳、省委省政府信訪局，聯繫省法院、檢察院、安全廳、大連海事法院、法學會。

值得關注的是，自2021年以來，已有李文喜、薛恆、王大偉連續三任遼寧省公安廳廳長落馬。

其中，李文喜於2002年出任遼寧省公安廳廳長，2008年任遼寧省政協副主席後繼續兼任省公安廳廳長，至2011年卸任省公安廳廳長職務；薛恆則是在2011年3月出任遼寧省副省長、省公安廳廳長，至2013年3月不再擔任廳長職務。而接替薛恆擔任遼寧省公安廳廳長的便是王大偉。