教育雙減｜北京擬叫停學齡前教育App　官媒：不只是配合雙減

北京擬叫停學齡前兒童教育App，市教育委員會日前發布《關於進一步做好教育移動互聯網應用程序備案及管理工作的通知（徵求意見稿）》，提及面向學齡前兒童培訓的教育移動應用一律停止運行。市委機關報《北京青年報》評論指，其不只是配合「雙減」。



去年7月，中辦、國辦印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，即「雙減」政策，要求各地統籌做好面向3歲至6歲學齡前兒童的校外培訓治理工作，不得開展面向學齡前兒童的線上培訓。

對於今次北京擬叫停學齡前兒童教育App，首都師範大學教育政策與法律研究院副院長蔡海龍認為，這可以看作是「雙減」政策在學齡前教育領域的延續和銜接，意味着對學齡前教育領域的監管正在加強，曾經備受市場化困擾的學齡前教育領域正逐漸回歸作為社會公益事業的本質屬性。中國人民大學教育學院副教授周詳則認為，此舉與「雙減」政策導向相符，體現當局從根本上解決校內外學業課業負擔壓力，堅決克服和糾正學齡前教育「小學化」傾向以及強化保護未成年人，尤其是學齡前兒童的決心。

《北京青年報》評論指，目前，面向學齡前兒童的教育App多達幾十款，這些App的主要功能是啟蒙教育、寓教於樂，似乎不存在增加學齡前兒童學業負擔問題，但實際上，讓幼兒學識字、拼音、英語等形同「拔苗助長」，讓幼兒過早承受學習負擔，違背了孩子的成長規律，同時給家長增加了心理負擔。由於各地沒有同時「喊停」，不少學齡前教育App仍繼續運營，北京此舉具有示範意義。

不過評論又指，叫停面向學齡前兒童的教育App更深的用意是防範幼兒染上「手機依賴症」。若過早接觸手機、使用App，幼兒容易形成習慣、沉迷於網絡，且越往後越不易糾正，對生長會造成不良影響，部份更是不可逆的，比如視力下降。今次北京擬叫停，有利於防止兒童青少年沉迷網絡而引發的一系列後果，同時也能減少相關問題對家庭和社會的影響。