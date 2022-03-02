陝西現「鐵籠女」悲慘堪比八孩母　夫直播曝撿妻囚十餘年還賣女兒

江蘇八孩母遭鐵鏈拴在破屋的事件風波未息，近日陝西又爆出一起「鐵籠女」事件。據女子丈夫自爆，「撿來的妻子」被他囚禁十餘年，他還曾以3萬元賣掉女兒，但仍獲得政府救助，並炫耀稱「我家親屬是佳縣的領導」。

3月1日，陝西榆林警方通報表示，網傳「陝西佳縣曝出『鐵籠女』，悲慘遭遇堪比江蘇豐縣的『鐵鏈女』」，目前相關部門正在調查中。



綜合內地傳媒報道，在「八孩母」事件發生之後，有網民反映，青海一名叫王國紅的大學生2009年失蹤，2020年在陝西榆林疑似被發現，但至今都沒有被解救；內地影片平台「快手」裏多個主播打着幫助尋親的旗號，但實為相互炒作斂財。

根據網民表示，短影片平台帳號「我是李奇峰」一直在直播其家庭生活。在直播中，李姓男子透露，自己是榆林市佳縣居民，其妻子「小雨」是他撿來的一個來路不明的女子，兩人2009年開始同居，而「小雨」如今已神經失常。

李男曾在直播中親口講述，「小雨」為他生有一子一女，女兒生下後，被他以3萬元人民幣賣給鄰村。直播中，李男還展示了他託人給「小雨」上的戶口，上面的名字是「唐小宇」，出生年月是1975年5月5日，高中文化；上戶口的時間是2019年5月，和「李利民」是夫妻關係。

李利民稱，「小雨」曾多次試圖逃跑，他毒打「小雨」以及用各種手段對付「小雨」等。李利民稱，「『小雨』是我撿來的，剛撿回來的時候，我把『小雨』綁在凳子上三天三夜。」他還稱，他把神經錯亂的「小雨」關在家後山的一個山洞。而那個山洞，被「小雨」稱之為監獄。

李利民還在直播中展示了「小雨」身上的傷痕，細心網民將「小雨」被打紅腫的臉部截圖，還有「小雨」雙腳底板被大面積燙傷的畫面。為防「小雨」逃跑，李利民還在他的三輪車上焊了一個大鐵籠，出門時就將「小雨」鎖在鐵籠裡。

在當地政府的救助下，李利民在一座山的山頭上建了一座獨立房子。他在直播中曾展示，房子四周有高牆鐵絲網；房頂上架設了閉路電視，可以監視一切過往行人；房子的窗戶上有密密的鋼筋。另外有網民表示，李利民強姦「小雨」生下兩個孩子，卻得到了獨生子女證，以及當地政府頒發的「光榮之家」證書。

截至3月1日，「我是李奇峰」帳號粉絲數達到7.8萬。該帳號目前已經被封禁。有網民認為，「小雨」與失蹤女子王國紅情況相似，疑為同人。2009年9月27日，青海省民族大學在校學生王國紅莫名其妙地失聯，其父母王志英、喬鳳翠一直苦命尋找，卻渺無音訊。母親思女心切患上重病，2019年5月帶著終生遺憾離世。

有網民稱，「小雨」的遭遇和豐縣董集村的「鐵鏈女」如出一轍。「小雨」名義上的「丈夫」，那個比她大了20多歲，涉嫌售賣、強姦、綁架和虐待的老男人李利民，同樣像董某民一樣，成為了在快手平台擁有近十萬粉絲的網紅主播。

陝西榆林警方周二（1日）發布通告稱，2022年3月1日0時許，微信公眾號「現實的模樣」發布：「陝西佳縣暴出『鐵籠女』，悲慘遭遇堪比江蘇豐縣『鐵鍊女』」。通告稱，該市高度重視，立即成立由市公安牽頭的聯合調查組，目前正在進行調查。