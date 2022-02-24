江蘇八孩母案｜悲劇24年未被發現　徐州代市長：深感羞愧寢食難安

徐州豐縣八孩母親楊某俠（官方稱其本名為「小花梅」）被丈夫用鐵鏈鎖脖栓在木屋一事，江蘇省調查組2月23日公布調查結果，重申八孩母親的身分是來自雲南的小花梅，被拐賣到江蘇。通報並提到批捕八孩母丈夫董某民，及處分豐縣17名官員。



據《徐州日報》報道，2月23日徐州市黨委、人大、政府和政協一起召開會議就「八孩母」事件檢討，主持會議的是徐州市委副書記、代市長王劍鋒提到，事件不僅給受害人造成了巨大傷害，給地方聲譽帶來了嚴重損害，而且給黨和國家形象造成了嚴重影響，「令我們寢食難安、深感羞愧、倍感心痛」。



徐州豐縣八孩母事件轟動全國。江蘇省委省政府成立調查組，2月23日公布調查結果，通報確認八孩母親身份是來自雲南的小花梅，強調她並非網傳的李瑩，又指她從雲南到江蘇曾被二次販賣，最終被董某民（八孩父親）的父親買下，嫁給董某民。調查結果並提到以涉嫌虐待罪批捕董某民，並批捕兩名涉嫌拐賣的疑犯。

通報中提到，經紀檢監察機關審查調查，責令徐州市委和市政府作出深刻檢討。徐州豐縣共有17人被問責，豐縣縣委書記、副書記和縣長遭撤職。江蘇省委目前已決定，徐州分管婦女兒童工作的副市長王維峰，兼任豐縣縣委書記。

2月23日徐州召開會議，主持會議的是徐州市委副書記、代市長王劍鋒，徐州市政協主席王安順，徐州市委副書記韓冬梅等出席。王劍鋒提到，事件發生影響十分惡劣，教訓極其慘痛，不僅給受害人造成巨大傷害，也給地方聲譽帶來嚴重損害，而且給黨和國家形象造成嚴重影響，令我們寢食難安、深感羞愧、倍感心痛。

「徐州八孩母親」風波源於社交網一支影片，網民發現影片中有婦女被鐵鏈拴着，後續風波發酵至今。（影片截圖）

會議提到，這次的事件，從表面上來看，是婦女兒童權益保障不到位、計劃生育管理服務不到位、特殊群體關愛幫扶不到位。但從實質看，是黨員幹部形式主義、官僚主義嚴重，政治意識淡薄、法治意識欠缺、為民初心缺失。

會議提到，事件暴露一些黨員幹部缺乏宗旨意識，只是把初心使命停留在口頭上，批評有些幹部官本位思想濃，不願意沉下身子深入基層、深入群眾；作風漂浮、責任心不強，對基層真實情況把握不准、底數不清；「對一些歷史遺留問題，存在畏難情緒、不敢動真碰硬，不願觸及背後的深層次矛盾」。

八孩母親楊某霞俠（本名小花梅）被拐賣到豐縣24年，違規辦理了戶口和結婚證、嚴重超生且患有精神疾病卻都未得到豐縣當局的重視。「只要有一個環節負責，八孩女子的問題就可能得到制止和糾正。」徐州市紀委書記李文飆沉重地對記者說。

據了解，近期江蘇全省已部署開展專項行動，全面深入排查整治侵害婦女兒童、精神障礙患者、殘疾人等群體權益問題，依法嚴厲打擊拐賣婦女兒童和收買被拐賣的婦女兒童等違法犯罪行為，全面落實救助幫扶政策措施，切實維護好、保障好人民群眾權益。

而對於外界關注的八孩母親的健康狀況和未來安置，會議提到，衛生健康部門要繼續抓好八孩母親楊某俠疾病治療工作；對楊某俠及其未成年子女，人社、婦聯、教育、民政等部門要落實好低保、社保等政策和家庭生活照料，並要依法懲處違法犯罪者。