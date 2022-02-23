江蘇八孩母案｜事主最新治療畫面曝光　由長子陪護、仍有自言自語

徐州豐縣八孩母事件震驚全國，江蘇省委省政府成立調查組並在周三（23日）公布調查結果。而事主楊某俠（小花梅）已在上月28日被徐州市和豐縣衛生健康部門送往醫院進行檢查治療，豐縣政府安排人員與其長子董某港在醫院陪護。其最新治療畫面周三曝光，據醫師透露，她目前仍有自言自語的狀況。



1月30日，經徐州市醫療專家會診，診斷楊某俠患有精神分裂症。該症亦為2月19日南京腦科醫院司法鑒定所司法鑒定結論，20日中國政法大學證據科學研究院（法庭科學技術研究所）進行覆核鑒定，結論一致。

會診專家、徐州市東方人民醫院副主任醫師鄭友玲介紹，他們給楊某俠制定了治療方案，實施了救治，患者情況已較先前好轉，但目前仍存在自言自語、注意力不集中、情感反應不協調等狀況，下一步會繼續是抗精神病藥物治療，還有加強生活護理，營養支持和心理支持，「患者的救治過程是一個長期的過程」。

根據調查組周三公布的調查結果，當局重申「八孩母親身份是來自雲南的小花梅」，強調她並非網傳的李瑩，又指她從雲南到江蘇曾被二次販賣，最終被董某民（八孩父親）的父親買下，嫁給董某民。調查結果並提到以涉嫌虐待罪批捕董某民，並批捕兩名涉嫌拐賣的疑犯。此外，豐縣當局共有17人被問責，豐縣縣委書記、副書記和縣長遭撤職。

對此，《環球時報》特約評論員胡錫進評論稱，結果回應了公眾的關切，伸張了正義，相信這些結果對拐賣婦女、虐待婦女兒童者以及對官僚主義者都是一記嚴厲的警告。

他又指出，鐵鍊女事件發生在最基層，但是逐漸發酵成轟動全國輿論場、甚至傳向世界輿論場的重大事件，一些官員的形式主義和官僚主義無疑是這當中最大的酵母，認為如果在事件發酵早期，豐縣縣委縣政府就以江蘇省委省政府的堅決態度全面調查此事，依法依規處理涉案人員和玩忽職守的公職人員，事情的後續就會完全是另一個局面。但是豐縣匆匆下「不存在拐賣」的結論，甚至連楊某俠是雲南人、她怎麼來到的豐縣這麼重要的信息都漏掉，其調查敷衍、能多簡單結案就多簡單結案的態度近乎粗暴，因此不僅未能平息事態，反而吸引、激怒了更多人。

他最後表示，形式主義和官僚主義是很可能帶給公職人員頂級厄運的，這是鐵鍊女案發酵至此傳遞出的最強烈信號之一，「總有一些『倒霉』的概率是專門給形式主義者和官僚主義者預留的」。