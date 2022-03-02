烏克蘭局勢｜外交部發言人趙立堅發諷刺漫畫　指美國是始作俑者

俄烏局勢持續緊張，近日，中國外交部發言人趙立堅在社交平台Twitter中，發布一張由《環球時報》英文版製作的諷刺漫畫，並質疑「美國應該捫心自問誰是這一切的始作俑者」。



The US should ask itself who's the one that started all these. pic.twitter.com/Zxdk1OUG4o — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) February 26, 2022

該漫畫右下角顯示，烏克蘭陷入愈演愈烈的火勢之中，而另一邊，加油機前，頭戴美國國旗樣式帽子的「山姆大叔」舉著加油槍，向一團猛烈的火勢上澆油，口中還叫嚷著「為什麽中國不能做更多來幫助滅火？」

針對俄烏緊張局勢，中國外交部另一名發言人華春瑩，曾於2月24日表示，中方從一開始就本著負責任的態度，勸說有關方不要推高緊張、煽動戰爭。中方做法是負責任的。而那些跟在美國後面煽風點火，等火燒起來了以後卻指責別人的，才是不負責任的行為。作為始作俑者，點火者應該考慮如何以實際行動盡快把火撲滅。

截至目前，趙立堅該條貼文已獲逾2萬次點讚，以及近7000次轉發。此外，話題「趙立堅推特發了張漫畫」登上今日（3月2日）的微博熱搜榜，有網民指「美國提油救火」、「如果不是美國顛覆了蘇聯，烏克蘭現在和俄羅斯就是一家人」；但亦有網民質疑「不是不讓翻墻嗎，怎麽帶頭翻墻呢」、「什麽是推特？怎麽從來沒見過這軟件？」