烏克蘭局勢｜杭州日料店：進口海膽大漲價　俄羅斯甜蝦嚴重斷貨

俄烏戰事持續，在內地，有美食博主近日發文稱，受制裁禁運影響，下個星期國內的日料店可能就沒有海膽，引發網民關注。對此，有浙江杭州的日料店老闆表示，進口海膽近期確實漲價嚴重，但是供應可以保證，反而是俄羅斯甜蝦斷貨嚴重。



上述博主稱，已經有日料店老闆打算直接進口俄羅斯海膽，國內加工，令不少網民紛紛關注，擔心吃不到海膽，亦有人驚訝地稱：「難道我之前吃的日本海膽都是俄羅斯長大的？」

杭州武林路一間日料老闆解釋，確實有一些從日本進口的海膽，原產地是俄羅斯，加工地在日本，這在包裝上會註明，又指俄羅斯原產日本加工的海膽，和日本原產的海膽，進價相差約一倍。對於店內的進口海膽供應，他表示暫未受影響，惟由於這類食材無法提前大批量囤貨，故一旦俄羅斯禁運制裁持續，供應就可能受到影響。

雖然海膽未受影響，但該老闆表示，俄羅斯甜蝦是目前杭州中高端日料店斷供最嚴重的食物，今年2月，供應商給出的報價較去年9月暴漲一倍，且不一定能拿到貨。由於他在去年9月囤了一批俄羅斯甜蝦，故供應緊張下，近期更有同行問他借食材應急。

另一方面，隨著進口海膽的價格走高，貨源緊俏，很可能國產海膽的價格也隨之上漲。有業者表示，目前部分優質國產海膽進價漲到每板700元至800元，已與俄產海膽進價差不多。