烏克蘭局勢｜華人撤退路上中槍受傷　同伴：換車離開後不久遇襲

俄烏沖突仍未平息。《央視新聞》報道，3月1日，烏克蘭有華人撤退時中槍受傷。中國駐烏克蘭大使館稱，傷者暫已脫離生命危險。與傷者同行的蔡先生，憶述了事發經過。



《緊急呼叫》報道，事發於烏克蘭首都基輔往西約80公里處。蔡先生表示，他們本來計劃從基輔到利沃夫，再坐火車到波蘭，當時一行數人分別坐上兩輛車，但開上高速公路後，其中一輛車爆車胎，他們只能停靠一邊。

不久後，有同樣駛往利沃夫的烏克蘭人開車經過，於是他們將行李搬上該車，「有一對（華人）夫妻，有倆小孩，他們就坐了人家烏克蘭人的車」。蔡先生與其他人則駕駛另一輛車離開。

然而，兩輛車剛開車不久，他們一行人就遭到襲擊，「直接朝我們開槍，實際上向咱們的車右邊（開槍），坐我後座的那個中國人，他是中槍了」。

蔡先生表示，事發在高速公路上，自己不清楚遇襲原因，「我們只能躲啊」，隨後有武裝人員將他們拉下車並將身體壓在他們身上，「他們是民兵不是也有槍，算是人家把我們救出來了」，包括傷者在內的8人之後被帶到當地的防空洞，當地人再安排車將傷者送到醫院治療。

蔡先生稱，傷者的左後腰中槍受傷，「因為送得還是比較及時的，醫生說都沒有問題」。至於同車的兩個小孩亦到了醫院檢查，身體無大礙。目前，他們一行數人被安置在當地一間學校。

《央視新聞》報道，外交部領事保護中心消息稱，有中國公民反映，一名中國公民在自行撤離烏克蘭途中遭遇槍擊受傷。中國駐烏克蘭大使館已第一時間聯繫當事人提供積極協助，傷者暫已脫離生命危險，使館將繼續密切關注傷者情況並提供必要協助。