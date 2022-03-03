兩會｜蔡衛平建議設全國統一管理健康碼　提高涉疫區域顯示精準度

新冠疫情爆發初期，全國各省市均設立本地健康碼，雖然國家曾號召各地區健康碼在全國範圍內「一碼通行」，但至今尚未做到健康證明全國互認。

2022年全國兩會召開在即，全國人大代表、廣州醫科大學附屬市八醫院感染病中心首席專家蔡衛平，建議設立全國統一管理的健康碼，從而實現全國「一碼通」。



蔡衛平稱，在新冠疫情防控中，健康碼幾乎等同於防疫身份證，但目前各地健康碼不統一、不互認，甚至同一省內還有省市兩級不同的健康碼，為市民帶來諸多不便。同時，也造成防疫漏洞和薄弱環節形成。

他提到目前各地自建健康碼存在三點問題，首先是多地曾經發生健康碼數據庫崩潰事件。以西安「一碼通」為例，去年12月，西安「一碼通」在一個月內出現兩次系統崩潰，導致民眾無法乘坐地鐵，或回公司上班。

其次健康碼管理存在隨意現象。各地對於健康碼的「變碼」管理不一，甚至出現同一人員同一時間兩地健康碼顏色不同的情況。第三是各地的健康碼是自行開發，分別由不同部門建設和管理，導致各地各部門間的數據壁壘、信息孤島。

西安「一碼通」曾出現多次系統崩潰。（視覺中國）

除了將健康碼納入全國統一管理，取消各地的健康碼，蔡衛平亦建議健康碼對涉疫區域的顯示要更加精準，並需加強個人信息保護。

他指出，健康碼應充分發揮大數據優勢，精準定位涉疫區域。對於來自不同風險級別區域的流動人員進行標識並提醒，以便流入地及時監測來自中高風險區的流動人員，讓健康碼更有效。

此外，個人行蹤信息只需顯示不同顏色碼以供識別，健康碼只需顯示曾經到過的中高風險區的涉疫區域，目前顯示到一個城市範圍過大，亦不應顯示14天內到達或途經的所有地區。