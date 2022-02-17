北京觀察｜省級地方兩會全部閉幕　北京天津GDP增速預設墊底

隨着因新冠肺炎疫情推遲的天津兩會於2月14日閉幕，內地31個省級地方兩會已經全部落幕。
2021年天津GDP為15,695.05億元人民幣，按年增長6.6%，完成了上一年預設的6.5%目標。不過2月12日公布的政府工作報告顯示，天津對於2022年的經濟增長目標調整為「5%以上」。
從1月開始的中國大陸31省級地方兩會釋放的訊息顯示，北京和天津將2022年GDP增速設定為「5%以上」，成為2022年中國各省GDP增速底線；上海、廣東、重慶、黑龍江、青海為「5.5%左右」，其餘省份的 GDP增速目標均高於 5.5%。
整體而言，穩增長是2022 年中國各地方政府經濟發展的首要目標。有14 個省份將穩增長作為重點工作之首，6省將之作為重點工作的第 2 位；其餘省份多數也將擴大內需、促消費、推進重大項目投資等作為排名靠前的重點工作。
科技創新仍是 2022 年各省關注的重點（超半數省份排在重點任務前三項），高端製造也是焦點詞彙，中國多省規劃發力的方向集中在汽車、集成電路、高端裝備、生物醫藥、新能源等；同時，各地也強調根據自身現有產業優勢，進行拓展、延伸和高端化、智能化轉型。
數字經濟的重要性也有所提升，幾乎所有省份都對數字經濟發展提出了明確規劃，數據基礎設施、智能化等是各地關注的重點。產業發展方面，福建要求「數字經濟增加值 2.6 萬億元以上」，浙江、湖南、西藏分別要求數字經濟增長 12%、 15%和 10%。
近期中國國家統計局關於「中國靈活就業人員已經達到2億人」引發輿論關注，中國是否存在極大失業壓力成為熱點話題。從各地方政府工作報告看，穩就業仍是中國各地方政府硬要求，中國大陸31個省級地方中，有24 省計劃新增就業合計 1,391 萬人。多數省份將城鎮調查失業率目標控制在 5%或者 5.5%以內，總體情況與 2021 年一致。重點人群就業、勞動者權益保障等是各省關注的重點。
近半省份提出紮實推進共同富裕，並將共同富裕作為改善民生的目標和要求。其中北京提出「研究制定促進共同富裕實施方案」，廣東提出「積極探索實現共同富裕的路徑和模式」，河南強調「着力保障和改善民生，讓人民群眾在邁向共同富裕中有更多實實在在的獲得感。」
每年集中在1月舉行的省級地方兩會，往往被看作是3月初召開的中國全國兩會的縮影，為研判當年中國的經濟發展提供了前瞻性數據佐證。就目前的情況來看，2022 年各省級兩會總體延續2021年底中央經濟工作會議給出的主基調，即：以經濟建設為中心，跨周期和逆周期並舉，全力穩增長，松地產、擴基建、促消費是主要手段，科技創新、高端製造、數字經濟是產業轉型重點。