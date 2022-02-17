北京觀察｜省級地方兩會全部閉幕　北京天津GDP增速預設墊底

隨着因新冠肺炎疫情推遲的天津兩會於2月14日閉幕，內地31個省級地方兩會已經全部落幕。

2021年天津GDP為15,695.05億元人民幣，按年增長6.6%，完成了上一年預設的6.5%目標。不過2月12日公布的政府工作報告顯示，天津對於2022年的經濟增長目標調整為「5%以上」。

從1月開始的中國大陸31省級地方兩會釋放的訊息顯示，北京和天津將2022年GDP增速設定為「5%以上」，成為2022年中國各省GDP增速底線；上海、廣東、重慶、黑龍江、青海為「5.5%左右」，其餘省份的 GDP增速目標均高於 5.5%。

整體而言，穩增長是2022 年中國各地方政府‌經濟發展的首要目標。有14 個省份將穩增長作為重點工作之首，6省將之作為重點工作的第 2 位；其餘省份多數也將擴大內需、促消費、推進重大項目投資等作為排名靠前的重點工作。

科技創新仍是 2022 年各省關注的重點（超半數省份排在重點任務前三項），高端製造也是焦點詞彙，中國多省規劃發力的方向集中在汽車、集成電路、高端裝備、生物醫藥、新能源等；同時，各地也強調根據自身現有產業優勢，進行拓展、延伸和高端化、智能化轉型。

中國數字經濟逆勢增長，據中國數字經濟白皮書的數據，自2015年至2020年，中國數字經濟總規模佔GDP比重由27%提升至38.5%。圖為2019年5月8日，「熊貓智能公交」亮相在福州舉行的第二屆數字中國建設峰會。（視覺中國）

數字經濟的重要性也有所提升，幾乎所有省份都對數字經濟發展提出了明確規劃，數據基礎設施、智能化等是各地關注的重點。產業發展方面，福建要求「數字經濟增加值 2.6 萬億元以上」，浙江、湖南、西藏分別要求數字經濟增長 12%、 15%和 10%。

人口和就業問題一直是中國各級政府的宏觀調控目標之一和不可推卸的責任。（視覺中國）

近期中國國家統計局關於「中國靈活就業人員已經達到2億人」引發輿論關注，中國是否存在極大失業壓力成為熱點話題。從各地方政府工作報告看，穩就業仍是中國各地方政府硬要求，中國大陸31個省級地方中，有24 省計劃新增就業合計 1,391 萬人。多數省份將城鎮調查失業率目標控制在 5%或者 5.5%以內，總體情況與 2021 年一致。重點人群就業、勞動者權益保障等是各省關注的重點。

近半省份提出紮實推進共同富裕，並將共同富裕作為改善民生的目標和要求。其中北京提出「研究制定促進共同富裕實施方案」，廣東提出「積極探索實現共同富裕的路徑和模式」，河南強調「着力保障和改善民生，讓人民群眾在邁向共同富裕中有更多實實在在的獲得感。」

每年集中在1月舉行的省級地方兩會，往往被看作是3月初召開的中國全國兩會的縮影，為研判當年中國的經濟發展提供了前瞻性數據佐證。就目前的情況來看，2022 年各省級兩會總體延續2021年底中央經濟工作會議給出的主基調，即：以經濟建設為中心，跨周期和逆周期並舉，全力穩增長，松地產、擴基建、促消費是主要手段，科技創新、高端製造、數字經濟是產業轉型重點。