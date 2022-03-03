不得扎堆推送、炒作社會熱點敏感事件　國家網信辦就新規徵求意見

國家互聯網信息辦公室近日發布關於《互聯網彈窗信息推送服務管理規定（徵求意見稿）》（下稱《意見稿》）公開徵求意見的通知，擬規定不得扎堆推送、炒作社會熱點敏感事件等。



《意見稿》提到，不得扎堆推送、炒作社會熱點敏感事件，渲染惡性案件、災難事故等，引發社會恐慌。互聯網彈窗信息推送服務應當嚴格遵守傳播正能量，弘揚社會主義先進文化；積極推送向上向善的內容，用社會主流思想價值和道德文化滋養人心、滋潤社會；不得推送《網絡信息內容生態治理規定》明確的違法和不良信息，特別是惡意炒作娛樂八卦、緋聞隱私、奢靡炫富、審醜扮醜等違背公序良俗內容；不得關聯某一話題集中推送相關舊聞，惡意翻炒；未取得互聯網新聞信息服務許可，不得彈窗推送新聞信息；彈窗推送信息涉及其他互聯網信息服務，依法須經有關主管部門審核同意或者取得相關許可的，應當經有關主管部門審核同意或者取得相關許可等要求。

《意見稿》又強調保障用戶權益，以服務協議等方式明確告知用戶彈窗信息推送服務的具體方式、內容頻次、取消渠道等；充分考慮用戶體驗，科學規劃推送頻次，不得惡意對普通用戶和會員用戶進行差別頻次推送；不得以任何形式干擾或者影響用戶關閉彈窗；確保每條彈窗信息明確顯示彈窗信息推送服務提供者身份；不得設置誘導用戶沉迷、過度消費等違反法律法規或者違背倫理道德的算法模型；不得濫用個性化彈窗服務，利用算法屏蔽信息、過度推薦等；不得濫用算法，針對未成年用戶進行畫像，向未成年用戶推送可能影響其身心健康的信息。

而彈窗推送廣告信息須進行內容合規審查，不得違反國家相關法律法規；應當具有可識別性，顯著標明「廣告」，明示用戶；確保彈窗廣告一鍵關閉。互聯網彈窗信息推送服務提供者應當自覺接受社會監督，設置便捷投訴舉報入口；違反本規定的，由網信、電信主管、市場監管等有關部門在職責範圍內依照相關法律法規採取警告、罰款、暫停彈窗功能、停止服務等措施。