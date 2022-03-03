烏克蘭局勢｜中國網民爆買俄羅斯國家館商品　俄商駐華大使致謝

在俄烏爆發戰爭的敏感時刻，最近有不少中國網民選擇到俄羅斯駐華大使館唯一授權的電商平台「俄羅斯（Russia）國家館」購物，將店內的各類零食、茶葉都買光。



綜合媒體3月3日報道，在「俄羅斯（Russia）國家館」，熱門商品甚至被買到顯示為「預售商品」，尤其像「紫皮糖」這種俄羅斯熱門商品已經被買到顯示為「預售」的狀態，已售數量達到數萬件，並且數量仍在繼續增加。

此外，「俄羅斯（Russia）國家館」的粉絲量也在暴漲。「俄羅斯（Russia）國家館」的官方客服也表示，目前已經在盡快補貨了，向買不到產品的網友致歉。

對於中國網友的這番熱情，在3月2日，「俄羅斯（Russia）國家館」首頁出現了一則感謝影片。在影片中，俄羅斯聯邦總商會駐中國商業大使謝爾蓋‧百采夫表示，在當下這個艱難之際，感謝中國朋友對俄羅斯和俄羅斯國家館的支持，將會銘記這份深情厚誼，同時也呼籲中國朋友們理性消費。

而在西方國家接連制裁俄羅斯的同時，中國被追問是否會繼續開展與俄貿易，對此，中國外交部發言人汪文斌在3月2日表示，「中方堅決反對任何非法單邊制裁，制裁從來不是解決問題的根本有效途徑，只會對相關國家的經濟和民生帶來嚴重困難，進一步加劇分裂和對抗。他稱中方要求有關方面在處理烏克蘭問題和對俄關係時不得損害中方和其他方面的正當權益。中俄雙方將繼續本着相互尊重、平等互利精神，開展正常的貿易合作。」