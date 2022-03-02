蔡英文晤美代表團　稱台烏站在一起「這是全球民主國家團結時刻」

俄羅斯入侵烏克蘭掀起戰火之際，美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席馬倫（Michael Glenn Mullen）率團訪台。

據中央社報道，訪團周三（2日）上午在總統府晉見台灣總統蔡英文，傳達美國反對任何片面改變現狀的行為，支持以符合台灣人民意願和最佳利益的方式和平解決兩岸議題，並保證美國堅定維持承諾。

蔡英文表示，台灣與烏克蘭站在一起，和自由民主站在一起，「這是全球民主國家團結的時刻，台灣也不能夠缺席。」



馬倫致詞時代表訪團感謝蔡英文的歡迎及「強而有力的領導」，稱不僅在台灣，同時在這個日益重要的區域，維持和平與穩定的重要性更勝以往。正如拜登所言：「民主正面臨長期且令人擔憂的挑戰」，現今烏克蘭的情勢即為一例，現在比以往任何時刻都更需要捍衛民主。

美國總統拜登2022年2月28日派特使團訪問台灣。美國參謀長聯席會議前主席馬倫（右三）率團3月1日抵台。台灣外交部長吳釗燮（右四）在松山機場接機。（AP）

他說，訪問團反映了美國對台灣強健夥伴關係的跨黨派支持。維護台海和平與穩定不僅符合美國利益，也符合全球利益。這也是為何美國將繼續反對任何片面改變現狀的行為，也持續支持以符合台灣人民意願和最佳利益的方式和平解決兩岸議題。

馬倫強調，希望能透過訪團的拜會，向蔡英文和台灣人民再次保證，也向區域的盟友和夥伴傳達，美國堅定維持承諾。

今年4月是台灣關係法簽署43周年紀念，美國總統拜登先前擔任聯邦參議員時也對該法投下贊成票。馬倫說，43年後，美國和台灣之間的合作比以往更強健、更深刻、更廣泛。

（總統府直播截圖）

蔡：全球民主國家團結時刻 台灣不能缺席

蔡英文致詞表示，在全球密切關注烏克蘭情勢的此刻，拜登總統指派各位來台，不僅是對台美夥伴關係的重視，更展現台美關係堅若磐石，凸顯台灣在國際區域安全上的角色，國際民主社群必須更加緊密團結。

她說，上週俄羅斯入侵烏克蘭，造成許多平民無辜傷亡流離失所，也嚴重危害世界和平秩序；台灣做為國際社會一員，除了表達嚴厲譴責，也參與對俄羅斯實施經濟制裁的國際行動，對於烏克蘭的人道救援也在前天正式啟動。

蔡英文指出，台灣所做的一切，就是要堅定表達，台灣與烏克蘭站在一起，和自由民主站在一起，只要有助於國際社會的和平安全，有助於區域穩定繁榮，台灣都會善盡國際責任，願意與所有國家一起努力。

「歷史經驗告訴我們，對侵略行為冷眼姑息，就是為自己製造更多的威脅」，蔡英文說，這是全球民主國家團結的時刻，台灣也不能夠缺席。