實名舉報中交一公局原高管違紀卻被罵　女網民發文告別世界後入院

去年底，女網民「婉婉」手持身份證實名舉報中交一公局集團項目原總經濟師王興利收受賄賂，大搞權色交易，且屢在精神上對她進行摧殘，還致使其多次流產等。

周三（2日）深夜，她在社交平台發長文，提到自己舉報後反而遭到了謾罵詆毀，並稱在另一個世界，一切都會好的，引起眾多網民擔憂，北京警方亦介入。周四（3日）凌晨，一間酒店的工作人員稱，婉婉已被送往醫院搶救，現場有民警。



婉婉發文稱，自己實名舉報只是想說清緣由，要一個公平公正的處理結果，然而大家卻都在分析她舉報的原因，自己遭到了謾罵詆毀。她直指自己曾多次想要離開這個世界，希望在她死後，眾人能繼續幫她監督調查結果。

她又提到，自己甫一出生不久就被親生父母丟棄，是現在的父母撫養她長大的，而王興利徹底改變了她的人生軌跡，帶給她很多傷害。最後，她與父母道別，「再見了，我這個短暫而又漫長的一生。在我生命的最後，對我有誤解的人請對我多點善意吧」。

文章隨即引發大量網民關注，不少人希望北京警方能介入此事。當晚，警方表示已記錄相關情況，惟暫不知詳情。至周四凌晨1時許，婉婉的電話終於得以由一自稱是某連鎖酒店的女工作人員接通，對方稱入住該酒店的婉婉已被送至醫院搶救，她目前和民警在一起。

據早前報道，婉婉實名舉報稱，王興利利用職務之便，在工程項目承攬等方面為他人謀取利益，為自己謀利，收受賄賂；瞞報安全生產責任事故；吃穿住用度全是高檔，資金來路不明；違反中央八項規定精神，公車私用等。

此外，王興利生活腐化墮落，大搞權色交易，與多名女子有過不正當交易；出入娛樂場所，愛好低級趣味；隱瞞已婚事實，騙取信任，哄騙她同居生活一年多，致使多次流產。她還表示，王興利多次精神上對她進行摧殘，言語辱罵，導致其得了極重度抑鬱等。

事後，中交一公局集團有限公司發布情況說明稱，集團黨委已給予王興利留黨察看一年處分、政務撤職處理，王興利已於今年1月辭職，中交集團已向一公局集團移交關於王興利涉嫌違紀違法的新線索。婉婉則回應指，希望此事能有一個公正的調查結果，並希望查看公司關於王興利的處分文件，以及王興利的離職手續文件，且最好由中交集團或者更上級介入調查。