張信哲被實名舉報代言境外賭博網站　上海跨年晚會演出遭網民抵制

內地近日有網民聲稱實名舉報台灣歌手「情歌王子」張信哲，指其為一個境外賭博網站代言，並且有在中國推廣，「公開挑戰公安部零容忍底線」。

張信哲方面暫未作出回應，不過據內地傳媒報道，上海東方衛視跨年晚會因有邀請張信哲作為演出嘉賓，現正面對不少內地網民的投訴，甚至揚言要作出抵制。



一名內地網民實名舉報張信哲。（影片截圖）

據了解，實名舉報張信哲的內地網民，他在鏡頭前展示自己的身份證，聲稱張信哲是「嚴重劣跡藝人」，指控張信哲在中國到處「走穴」（私人演出活動）、上節目、開演唱會賺錢，「背地裡還要幫助境外網絡信息犯罪活動做推廣」。該名內地網民稱共被詐騙損失150萬元（人民幣．下同），「和因是張信哲所代言的不無關係，首先在感覺上就會給人一種正規有保障的信任」。

事件中涉及的「境外賭博網站」，是一個名為「歐寶娛樂」的知名博彩公司，註冊於英屬維爾京群島，並在英國、歐洲、菲律賓擁有合法牌照。歐寶娛樂主打體育領域，在2019-2020賽季是西甲華倫西亞足球會的官方贊助商，現時更為意甲豪門祖雲達斯的官方區域合作伙伴。據歐寶娛樂發布的新聞稿指，張信哲是在2020年簽約成為品牌獨家代言人。

內地傳媒報道，針對被實名舉報一事，張信哲尚未公開回應。不過事件引起不少關注，有不少內地網民聲稱要抵制張信哲及其作品。其中上海東方衛視跨年晚會有邀請張信哲作為演出嘉賓之一，亦因此惹來投訴、抵制，指張信哲的代言涉嫌犯罪，其參加跨年晚會亮相電視機前，是對全國觀眾的侮辱，「代言網賭的張信哲你們也請」。