武大前輔導員被指洗腦女學生影光腳及不雅照　華為：員工已離職

前華為員工大林（化名）日前被舉報在湖北武漢大學就讀研究生並擔任學院輔導員期間，對女學生實施PUA（pickup artist，又稱泡學、把妹達人等），以洗腦方式對女學生拍攝光腳照及不雅照，涉及數十名受害者。目前深圳警方已介入調查，校方亦撤銷其學歷證書。華為技術有限公司媒體事務部工作人員周三（2日）表示，大林經已離職，公司不便表態。



據上游新聞報道，曾是武漢大學學生會幹部的大林在2020年6月入職華為，在醒悟之前，學生覺得大林是一名工作能力較強的學生會幹部、熱心腸的輔導員。然而，大林卻用「循序漸進」的方式PUA女學生們，先是與她們正常聊天，時間稍久後就指出她們的不足，並稱願意幫她們提高演講、面試能力等，繼而讓她們去學校辦公室閉門「訓練」，光着腳朗誦。

一旦女學生表現出抵觸，大林便會發其他女生的光腳照片和片段來說服，而女方若配合，他就會讓她們脫剩內衣，站着或跪着朗誦，得逞後甚至讓對方拍裸照，期間會有肢體接觸。有知情女生透露，大林的目的只有一個，就是先拍光腳照，伺機再拍不雅照，通過洗腦讓她們相信這樣做能提高自身能力，且他入職華為後仍有持續上述行為。據多名受害者提供的圖像顯示，大林曾在華為員工宿舍內拍攝女方的光腳照。

周二（1日），武漢大學通報稱，因舉報人匿名，被舉報人不在國內，調查取證工作存在較大難度。經工作組認真調查核實，認定大林在研究生就讀期間存在品行不端行為，性質惡劣，校方經研究決定撤銷其碩士研究生學歷證書、學位證書，以及優秀畢業研究生榮譽稱號。

校方通報。（武漢大學）

至於大林本人在回應時卻表示，自己從未主動找過女生，都是對方主動找他尋求幫助的，他承認的確拍過光腳照和不雅照，但沒有大範圍傳播，只是點對點地發給其他女生以說服她們，至於選擇在辦公室就是為了避嫌，「要是她們不願意，我也拍不下來」。他又認為拍光腳照及不雅照能提高能力「方法管用」，但就指現在他意識到行為欠妥。另外，他強調自己只拍過照片，沒有肢體接觸。

周三，華為公司媒體事務部工作人員回應，指目前大林已離職，惟不清楚具體離職時間和原因，又指相關行為屬於其個人行為，且警方已介入處理，公司不便表態。另一方面，記者撥通了華為客服熱線並報出大林的工號，惟客服人員卻稱查無此人。