舞蹈家金星談俄烏局勢遭微博禁言　因稱央視挺烏還是惡意P圖？

俄烏局勢持續緊張，內地現代舞蹈家、主持人金星在微博就此發文，稱俄羅斯總統普京是「瘋狂的俄國男人」，還呼籲「停止戰爭，祈禱和平」，引發廣泛熱議，隨後金星的微博賬戶更是被禁言。



舞蹈家出身的金星，早前憑藉主持脫口秀節目《金星秀》走紅，以節目中敢怒敢言的犀利風格收穫大量觀眾喜愛，並給人留下「毒舌」的印象。

周二（1日），金星在微博發文指，「2022年最驚悚的事情是：一個脖子上被拴著鐵鏈的中國女人說：這世界不要俺了！一個瘋狂的俄國男人說：不讓俺繼續當總統，俺就不要這個世界了！」並配以央視新聞畫面，畫面中主播身著藍色西裝、黃色襯衫，與烏克蘭國旗顏色相似，稱「從央視小姐姐穿的衣服顏色來看，是支持烏克蘭的！停止戰爭，祈禱和平！」

央視主播發文澄清，自己著裝的真實顏色是墨綠色。（微信）

金星的言論一出即引發廣泛關注，上述微博亦很快「消失不見」，過逾兩個小時後，金星發文澄清並非自己刪除微博，「是系統給屏蔽了」、「不帶腦子想罵我的人請先在微博上實名認證後再來吧！發表個人觀點，尊重所有生命，堅持反對戰爭！」

其後，金星的微博賬戶被官方禁言，並顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。

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此外，有網民找出金星發布的央視新聞畫面原圖，主播身著的西裝為墨綠色，而並非發布時的藍色，因此有網民質疑金星P圖。畫面中的央視主播亦發文澄清，自己著裝的真實顏色是墨綠色。

而以政治評論而著名的司馬南亦公開發聲，質疑金星「是立場有問題還是認識問題？」有網民回復稱，「立場和認識都有問題」、「用心險惡，把央視帶上混淆視聽」。